عائشة بن بشر تناقش مساهمة البيانات في إيجاد مدن مستدامة

المصدر: دبي - البيان

ناقش منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والذي يعقد في دبي وتنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مدينة جميرا، دور التكنولوجيات الناشئة في الارتقاء بأداء الحكومات.

وذلك من خلال جلسة نقاشية شارك فيها كل من أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية.

وأكدت أمينة محمد، أهمية إقامة الشراكات للاستفادة من التكنولوجيات الناشئة، حيث يشكل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية جماعية، في الوقت الذي تقدم فيه البيانات من خلال جمعها وتحليلها ميزة كبيرة للمجتمعات تسمح بوضع التنبؤات والتخطيط الأمثل للمستقبل.

وأضافت أن وجود مجتمع عالمي للبيانات أمر ضروري للاستفادة من عدة تكنولوجيات متطورة من البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء إلى جانب تقنية البلوك تشين والروبوتات وغيرها، حيث تمتلك هذه التكنولوجيات إمكانات عالية، إلا أن الموضوع يتعلق بقلة المعرفة بطبيعة هذه التكنولوجيات.

وذلك بسبب عدم انخراط قطاع الشباب بشكل كاف بهذا المجال، إلى جانب عدم امتلاكهم التدريب الكافي لاستخدام هذه التقنيات المتطورة، لذا نحن بحاجة إلى العمل بشكل حثيث لإشراك الشباب والاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم التعليمية، وتوجيههم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة عائشة بن بشر، الإجراءات التي تنفذها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات للإسراع في دمج هذه التقنيات المتقدمة بعملياتها وخدماتها. وأكدت أن دبي قد قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها نحو إنشاء حكومة لا ورقية بالكامل بحلول عام 2021.

حيث تبنت الإمارة تقنية البلوك تشين لتصبح حكومة دبي الأولى في العالم التي سوف تجري 100٪ من معاملاتها عبر قاعدة بيانات مشفرة عبر الإنترنت بحلول عام 2020، بهدف تسريع جميع معاملاتها القابلة للتطبيق، وتعزيز دورها الرائد وجهةً رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المتقدمة من التكنولوجيات الناشئة.

وسلطت الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها دبي الذكية في مجال التقنيات الذكية، بما في ذلك خدمة «راشد» - مستشار المدينة الذكي.

- والتي توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استثنائية للجمهور، إلى جانب مبادرة «الهوية الرقمية لدولة الإمارات» التي أطلقتها أخيراً بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات بهدف توفير هوية وتوقيع رقمي آمن للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات، كما استعرضت مستجدات منصة «دبي بالس»، العمود الفقري لجميع بيانات دبي من مختلف الجهات الحكومية.

وعلى هامش الجلسة قالت بن بشر، إن دبي الذكية تسعى إلى تبني التقنيات المتقدمة لدعم عملية تحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى على مستوى العالم، لذلك تحظى البيانات بأولوية كبرى ضمن استراتيجياتها، حيث تمثل البيانات نفط المستقبل والعمود الفقري لأي تحول ذكي في المدينة.

وهذا ما يجعل حدث مثل «منتدى البيانات العالمي التابع للأمم المتحدة»، أكثر أهمية لنا ويسعدنا أن نشارك فيه لاستكشاف أفضل الممارسات الدولية ومشاركة خبراتنا ومعرفتنا في قطاع البيانات.

وأضافت: «في الوقت الراهن، يقوم البشر بإنتاج واستهلاك كمية هائلة من البيانات، في حين تستخرج شركات التكنولوجيا حجماً كبيراً من البيانات الحساسة عن الأفراد، بما في ذلك التفاصيل الشخصية، ومعلومات الاتصال والموقع، ومعلومات بطاقة الائتمان وغيرها، مما يثير أسئلة مهمة تتعلق بالخصوصية والأمن والاستخدام الأخلاقي للبيانات والتكنولوجيا، التي تشكل العناصر الأساسية في ابتكار المبادرات والآليات لاستخدام البيانات والتحليلات من أجل رفاهية المجتمع وسعادته».