«كهرباء دبي» تستعرض رؤيتها وإنجازاتها بدفع عجلة التنمية

المصدر: دبي - البيان

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن أعمال الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 في مدينة جميرا، كإحدى الجهات الحكومية المشاركة في جناح الإمارات، رؤية الهيئة طويلة الأمد التي تشمل دفع عجلة التنمية المستدامة، إضافة لبرنامج الاستدامة المؤسسية الذي أطلقته الهيئة عام 2012 في إطار سعيها لأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.

جلسة

وخلال جلسة نقاش في جناح الإمارات قدمها محمد عبد الكريم الشامسي، مدير أول الاستدامة وتغير المناخ في الهيئة تحدث الشامسي عن مشاركة الهيئة في مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي انعقد في نيويورك في سبتمبر 2015، حيث تم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما أشار إلى دور الهيئة في إشراك المعنيين عبر حملات لرفع وعي موظفيها حول أهداف التنمية المستدامة وأهميتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، إضافة للمناقشات الداخلية التي أجرتها الإدارة العليا بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، وإصدار تقرير الاستدامة لعام 2016.

وتضمنت الجلسة تعريف الحضور بمشاريع الهيئة المستدامة، وأبرزها «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم وفق نموذج المنتج المستقل.