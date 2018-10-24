«الاتحادية للتنافسية» و«دبي للتصميم» تتبادلان المعرفة

المصدر: دبي - البيان

وقع معهد دبي للتصميم والابتكار مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنسيق شؤون التنافسية والإحصاء في الدولة، حيث أبرم الطرفان اتفاقيتهما في إطار فعاليات منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018.

ووقع التفاهم عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومحمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار. وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «يعد هذا التعاون المثمر مثابة منصة لتبادل المعرفة والفكر التصميمي وتحليل التوجهات والحل الإبداعي للمشاكل ذات الصلة بصياغة السياسات، كما وتعزز مكانة معهدنا بصفته رائد مؤسسات التصميم، وتعكس إدراك منطقتنا لأهمية العقلية القائمة على التصميم والابتكار».