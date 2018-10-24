«دبي الذكية» و«أي بي أم» يتعاونان لتأسيس مختبر علوم البيانات

المصدر: دبي - البيان

وقعت دبي الذكية مذكرة تفاهم مع «أي بي أم» بهدف تأسيس مختبر علوم البيانات، والتعاون على تنظيم «قمة المديرين التنفيذين للبيانات» في دبي العام المقبل.

جاء ذلك على هامش أعمال «منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018»، الذي يقام في مدينة جميرا في دبي.

ووضعت دبي الذكية الخطط لإطلاق «مختبر علوم البيانات» الذي يهدف إلى صقل مهارات علوم البيانات في دبي من خلال تعزيز وإرساء علاقات التعاون البناء مع الأطراف المعنية في الإمارة.

وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «استطاعت دبي تحقيق نقلة نوعية وتحول جذري في الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبنيها وإدراجها بشكل معمق».

وقال عمرو رفعت، المدير العام لشركة «أي بي أم» في الشرق الأوسط وباكستان: «لدينا قناعة راسخة بأن البيانات قد تساهم في نجاح أو فشل الشركات والمهنيين الذين يعملون لديها على حد سواء، وهنا يأتي دور علوم البيانات في استخراج هذه البيانات».