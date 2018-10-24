«نور دبي» تستعرض جهودها في إرساء أهداف التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

شاركت مؤسسة نور دبي، المؤسسة الخيرية غير الربحية التي أُطلقت كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في برنامج فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية.

حيث استعرضت جهودها في إرساء أهداف التنمية المستدامة.وفي اليوم الثاني من أيام المنتدى، أقيمت جلسة نقاش قدمتها الدكتورة منال عمران تريم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، للتعريف بالدور الفعّال للمؤسسة وإسهامها في إرساء سبعة عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الهدف الثالث الذي يتمثل بالصحة الجيدة والرفاه.

وتحدثت الدكتورة تريم عن الأعمال الخيرية للمؤسسة في مجالات التعليم والعلاج والوقاية ضمن 20 بلداً و23 مدينة، التي شملت 27 مليون شخص.

وأكدت أهمية البيانات في أعمال المؤسسة التي تضمنت إنشاء البنى التحتية للرعاية الصحية في بعض البلدان، وتقديم الرعاية الصحية بالتعاون مع الهيئات الحكومية لهذه البلدان، وعلى وجه الخصوص وزارات الصحة.

وتضمنت مجالات الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسة معالجة الأمراض الاستوائية المهملة مثل التراخوما، وعمى النهر، إضافة إلى معالجة أصحاب الإعاقة البصرية، والمصابين بالعمى، وتقديم النظارات الطبية المناسبة لهم.

وأوضحت أن الوقاية هدفاً أساسياً للمؤسسة، عملت على توفيره من خلال المياه النظيفة للشرب والغسل، لتفادي انتشار العدوى.