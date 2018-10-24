تسليط الضوء على دور البيانات في المساواة بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

سلّطت جلسة ضمن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات بمدينة جميرا في دبي بيومه الثاني، الضوء على دور البيانات في تحفيز الاقتصاد الرقمي والمساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، ضمن جلسة، أن «مشاركة البيانات أمر جوهري».

وحملت الجلسة الحوارية عنوان «كيف تحفز البيانات الاقتصاد الرقمي؟»، وأشارت فيها شهيل إلى أن معظم الأفراد يترددون في مشاركة معلوماتهم الشخصية، مستعرضة إحصاءات تكشف عن أن 52% من الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع وبلغ عددهم 107 آلاف شخص، لم يظهروا انفتاحاً نحو فكرة مشاركة البيانات حتى لو كانت ستقود إلى تقديم خدمات أفضل.

وقالت شهيل: «ثمة نوع رابع للمعرفة، هو معرفة البيانات، إنها القدرة على قراءة وكتابة ومشاركة البيانات المتدفقة، وتضم كيفية فهم مصادر البيانات وبنيتها، والإلمام بأساليب تحليلها والتقنيات المطبقة، فضلاً عن القدرة على وصف حالات الاستخدام والقيمة التي تقدمها».

واستعرضت شهيل خارطة طريق حكومة عجمان للبيانات التي ستشرف على جميع البيانات في الإمارة، بما في ذلك تحليل البيانات وتوظيفها لاتخاذ القرارات ونشر الوعي بين مسؤولي حكومة عجمان.

وفي جلسة أخرى حملت عنوان «مراعاة الفجوة: الطرق التقليدية وغير التقليدية لإغلاق فجوة البيانات بين الجنسين»، استعرض المتحدثون طيفاً من البيانات والإحصاءات حول المساواة بين الجنسين، تحدد سبل استخدامها لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، على غرار تمكين النساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.

وسلط الخبراء الضوء على القضايا الإنسانية المعنية بشؤون المرأة والأطفال، مثل الاستغلال الجنسي، والعنف المحلي أو الموجه نحو جنس دون غيره، والحاجة إلى ردم الفجوة في البيانات بهذا الخصوص سعياً لاتخاذ قرارات ناجعة.