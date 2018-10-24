إشادة أممية بنجاح الإمارات في استضافة المنتدى

المصدر: دبي - البيان

أشادت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات بدبي في مدينة جميرا خلال الأيام الممتدة من 22 أكتوبر الجاري وحتى اليوم.وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، سلط المنتدى الضوء على مدار ثلاثة أيام على أفضل ممارسات تطوير استخدام العمليات الإحصائية لتحقيق التغيير المطلوب الذي يستشرف مستقبلاً مزدهراً للمجتمعات الإنسانية.

بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. وأثنت أمينة محمد على النقلة النوعية التي شهدتها دورة هذا العام من المنتدى الذي جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في البيانات من 100 دولة حول العالم، واستقبل أكثر من 100 متحدث رسمي عالمي شاركوا في الجلسات الحوارية التفاعلية، وقد واصلت دورة هذا العام من المنتدى البناء على نجاح الدورة الأولى التي انعقدت عام 2017 في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، موسعة قاعدة الحضور لتضم 2500 خبير في مجال البيانات وصناع سياسات وممثلين عن مؤسسات أكاديمية وشركات خاصة، ومؤسسات المجتمع المدني من شتى أرجاء العالم.

وتمثّل الإمارات مكاناً مثالياً لانعقاد الفعاليات العالمية على غرار منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، بفضل مجتمعها المتنوع وما تحتضنه من شبكة واسعة من شركات القطاع الخاص والروابط الاقتصادية المتينة التي تجمعها بالعالم، علاوة على نجاحها الكبير في تبني التكنولوجيا المتطورة وتبوئها هرم الريادة في تطبيق هذه التكنولوجيا على أكمل وجه، الأمر الذي يساهم في توفير منظومة خدمية متطورة في الدولة وتحديثها دورياً لينعم أفراد المجتمع بالازدهار والرفاه.