الإمارات تزدان بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي - البيان

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تتزين شوارع الإمارات بالأخضر في كل جنباتها ابتهاجاً باليوم الوطني السعودي الـ88، الذي يصادف يوم غدٍ، حيث تشارك دولة الإمارات المملكة العربية السعودية فرحتها بهذه المناسبة في تأكيد على وحدة الدم والمصير والروابط والرؤى.

وتقام في إمارتي دبي وأبوظبي مجموعة واسعة من الفعاليات احتفالاً بالمناسبة تتنوع بين الثقافية والترفيهية خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، كما أضيئت أمس الأبراج الأيقونة في دبي وأبوظبي بصورة علم المملكة.

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