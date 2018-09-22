عروض جوية تواكب احتفالات اليوم الوطني

المصدر: الرياض - واس

تستعد وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالقوات الجوية الملكية، لتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران، وذلك للمشاركة في احتفالات الوطن بالذكرى الـ 88 على تأسيس المملكة.

وستقوم مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية، حيث استعدت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s،F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصاً للمشاركة في هذه الاحتفالية.