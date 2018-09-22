فعاليات أردنية: أعادت الهيبة للأمة وأحبطت تآمر الطامعين

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

عبّر مسؤولون أردنيون عن بهجتهم وسعادتهم البالغة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، متمنين لها التوفيق والنجاح وزيادة التمكين في مواجهة الملف الإيراني.

وقالت عضو مجلس النواب الأردني، منال الضمور: بكل مشاعر المحبة والاعتزاز أتقدم بتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني 88. وتضرعت إلى الله العلي القدير أن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

بدوره، أشار عضو مجلس النواب محمد الحجوج، إلى أنّ اليوم الوطني، هو يوم تتجسد فيه رحلة طويلة من النجاحات التي تستحق إلقاء الضوء عليها، وتذكيراً بأهمية الوطن وما يبذله من الغالي والنفيس في سبيل ضمان استمرار وجوده بشكل آمن، لطالما كانت الشقيقة السعودية تتمتع بالقيادة الحكيمة والرؤيا الثاقبة. نبارك لكم يومكم الوطني ذكرى توحيد المملكة، ويسعدنا أن نشارككم سعادتكم.

قلب العروبة

كما تقدم رئيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع المملكة العربية السعودية، ياسين العودات، بخالص التهاني للأشقاء في السعودية قيادة وحكومة وشعباً، فالسعودية تعد قلعة الإسلام وقلب العروبة، ونتمنى لها مزيداً من التقدم والإنجاز وإتمام دورها الريادي عربياً وإسلامياً ودولياً على ما بدأه الآباء والأجداد من جهود حثيثة لرعاية الأمتين العربية والإسلامية، والتضامن والنصرة للقضايا المهمة والجوهرية للإسلام في مختلف أقطار العالم.

وأضاف: اليوم تأخذ المملكة عهداً جديداً من خلال الانفتاح والتطوير والاطلاع على التجارب العالمية والاستفادة منها، وتأخذ زمام المبادرة في العلم والمعرفة والفكر والحضارة، حيث تلج عالماً جديداً يتمتع بالاقتصاد القوي والمتين، إضافة إلى عنايتها بملف حقوق الإنسان وتوفر له الحرية والحياة الكريمة وفقاً لما جاء بالنصوص الشرعية، وما جاءت به الحضارات المختلفة.

إعادة الهيبة

وبدوره أكد الخبير الأمني، د. بشير الدعجة، أنّ السعودية أعادت للأمة الاعتبار والهيبة وأحبطت تآمر الطامعين. وبفضل رؤية واستراتيجية قياداتها الحكيمة الرشيدة المستوعبة لمتغيرات ومعطيات العصر وبحثاً عن الاستقرار والأمن والأمان تحاول السعودية بكل طاقاتها احتواء ومعالجة جميع الملفات الحساسة لتجنيب المنطقة المزيد من الضياع.

حرص

وتابع الدعجة: مملكة الحزم وخادم الحرمين الشريفين حرصا حرصاً شديداً على المنطقة العربية، فمن خلال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن تم درء خطر المشروع التوسعي الإيراني، الذي يود أن يتوغل ويتمدد في المنطقة. نبارك لهم بمناسبة اليوم الوطني، ونتمنى مزيداً من الإنجازات على كافة الصعد.