«ماجد الفطيم» تطرح عروضاً لزوار المملكة

المصدر: دبي - البيان

تحتفي شركة «ماجد الفطيم»، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88، حيث ستنتشر أجواء البهجة الاحتفالية ومشاعر الأخوة في «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» خلال الفترة بين 20 لغاية 23 سبتمبر.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: «تتقدم الشركة بأسمى التهاني والتبريكات للشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الغالية، وندعو كافة المواطنين السعوديين والمقيمين والسياح للاحتفال بهذه المناسبة في مراكزنا».

ويحصل كل من تسوق بقيمة 500 درهم في متاجر مختارة في «سيتي سنتر مردف» بتذكرتين مجانيتين من «ڤوكس سينما» ووجبة لشخصين في مطعم «سوبر تشيكس».

وبهذه المناسبة، ستعم ملامح الضيافة والأصالة التراثية الخليجية «مول الإمارات» الذي سيستقبل زواره بالفعاليات الترفيهية والاحتفالية. كما سينطلق الزوار في رحلة فريدة لاستكشاف تاريخ وثقافة المملكة السعودية، حيث سيقوم راوي القصص «رحالة الصحراء» بسرد أجمل القصص التي تحكي قصصاً وحكايات فريدة عن حياة الترحال . كما سينظم ثلاثة عروض يومية لرقصات «العرضة» و«العيالة» الفولكلورية.