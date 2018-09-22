منال بنت محمد: العلاقات الإماراتية السعودية ضاربة في أعماق التاريخ

المصدر: دبي - البيان

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ممتدة وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وهي نموذج عربي رائد للعمل المشترك الذي يحقق طموحات الشعوب في التنمية والازدهار.

جاء ذلك في كلمة لسموها بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية.

وينظم نادي دبي للسيدات احتفاء بالمناسبة غداً الأحد يقام به عدد من الفعاليات المميزة للشقيقات من السعودية وزائرات وعضوات النادي، في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة العزيزة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي بصفة عامة، لما للمملكة من مكانة خاصة في عقل ووجدان كل عربي.

وقالت سموها: «بهذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني للقيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الشقيق، ونتمنى للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، ويسعدنا مشاركة أشقائنا في المملكة هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، فهي مناسبة خاصة جداً لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء الرؤية المشتركة والهدف الواحد لقيادتي البلدين وهو توفير الحياة الكريمة للشعبين الإماراتي والسعودي ونهضة الأمة العربية بصفة عامة»، مؤكدة سموها «أن العلاقات بين الإمارات والسعودية هي نموذج عربي رائد للعمل المشترك الذي يحقق طموحات الشعوب في التنمية والازدهار».

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «من دواعي سرورنا أن نرحب بضيفاتنا من المملكة لقضاء هذه العطلة بنادي دبي للسيدات، كما نرحب بالعضوات والزائرات من كافة الجنسيات لمشاركتنا الاحتفال بهذه المناسبة عبر فعاليات مميزة تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، مؤكدةً سموها حرص النادي على أن يكون وجهةً مفضلة للمرأة التي تنشد الصحة والسعادة من خلال ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية والاجتماعية، تماشياً مع البرنامج الوطني للسعادة، كما نؤكد التزامنا بدعم سيدات ورائدات الأعمال في الدولة ورفع نسبة مشاركتهن في الحياة الاقتصادية تحقيقاً لأهدافنا الوطنية.

باقة

وقالت لمياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات: «تشتمل احتفالات النادي بهذه المناسبة على تنظيم يوم مفتوح للشقيقات من المملكة العربية السعودية مقيمات وزائرات، يتيح لهن الدخول المجاني للنادي، بما في ذلك استخدام الشاطئ الوحيد في دبي الخاص بالسيدات وأحواض السباحة والملاعب الرياضية والانضمام لحصص اللياقة البدنية، وخصم بنسبة 35% على كافة أنواع العضوية، والتي تشمل العضوية السنوية وعضوية الـ 6 أشهر، والـ 3 أشهر، وكذلك خصم بنفس النسبة على العلاجات المتوفرة بمنتجع الأصالة الصحي بالنادي».

كما تشمل العروض والفعاليات الترويجية المقدمة احتفاءً بهذه المناسبة وتقديراً للشعب السعودي الشقيق، إقامة معرض مجاني لسيدات ورائدات الأعمال السعوديات المقيمات في الدولة، يوفر لهن العديد من المزايا التي تمكنهن من تسويق منتجاتهن وخدماتهن والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين داخل وخارج الدولة.