اهتمام بالسعوديين في «برولايت آند ساوند»

المصدر: دبي-البيان

يشهد مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، انطلاق الدورة الثالثة لمعرض الشرق الأوسط للصوتيات والمرئيات 2018 الذي تنظمه ميسي فرانكفورت بمشاركة أكثر من 40 شركة من 10 دول تقدم أكثر من 100 علامة في المعرض التجاري المتخصص في صناعات الفعاليات، الترفيه والصوتيات والمرئيات بالمنطقة. ينطلق المعرض الأحد 23 من سبتمبر الجاري.

وأثارت صناعة الترفيه الناشئة في المملكة العربية السعودية اهتمام اللاعبين العالميين في صناعات تكنولوجيا الفعاليات والصوتيات والمرئيات الاحترافية، حيث يحرص كبار الموردين على جذب الشارين السعوديين خلال فعاليات الدورة القادمة من المعرض.

عند اكتماله، سيكون مشروع القدية الذي يقع في ضواحي العاصمة الرياض، أكثر من ضعف مساحة ديزني وورلد، ومن المتوقع أن يجذب المشروع 1.5 مليون زائر سنوياً مع افتتاح مرحلته الأولى عام 2022.

وتشهد صناعة الترفيه في السعودية، مرحلة تحول هائل، ولذلك يتسارع الموردون الدوليون الذين يخدمون هذا القطاع لجذب الشارين المحتملين في المعرض.