علاقات وثيقة لتبادل التجارب وتعزيز دور المسرح

المصدر: دبي - وفاء السويدي

تسعى العديد من المبادرات لتفعيل النشاط والحراك المسرحي في المملكة العربية السعودية، وقد امتد التعاون مع الإمارات العربية المتحدة، إذ تربط البلدان علاقات وثيقة تتمثل بروابط الإخاء وعلاقات حسن الجوار، حيث يتم تبادل الأفكار والمبادرات للوصول إلى أسس ثابته ترتقي بالحركة الثقافية لتحقيق شراكات متميزة في المجال الثقافي والفني والمسرحي، حيث تزخر المملكة بمجموعة من الممثلين والكتاب والمثقفين الذين يعتبرون حجر الأساس لبناء حركة إبداعية متنوعة، وإيجاد دور بنّاء وجيل متميز لهم في مُستقبل المسرح.

تعاون

«البيان» التقت الكاتب والناقد المسرحي نجيب الشامسي للحديث عن المشاركات السعودية الإماراتية في مجال المسرح والفنون فقال: التعاون بين الإمارات والسعودية قائم منذ عقود من الزمن في كل المسارات، ومن ضمنها المسار الفني والثقافي، وهناك عدد من الفنانين الإماراتيين يشاركون بالتمثيل في مسلسلات درامية تنتجها قنوات تابعة للمملكة العربية السعودية وتبث من خلال القنوات الفضائية السعودية، وهناك خطوات وأفكار للتعاون بالمسرح باعتباره وسيلة من وسائل الوعي المجتمعي في السعودية، ولا شك أنه سيكون مجالاً واسعاً للتعاون بين فناني دول مجلس التعاون وخاصة بين الإمارات والسعودية، لتكون هناك أعمال مسرحية مشتركة في المستقبل.

وأضاف: هناك حضور للمسرح السعودي خلال المهرجانات بشكل عام وخصوصاً التي تقام في إمارة الشارقة التي تثري الساحة المسرحية من خلال تنوع الثقافات، وذلك من خلال العروض المسرحية التي تقام على هامش المسابقات بمسارح الدولة، إضافة إلى استضافات لعدد من الفنانين السعوديين المشاركين بندوات المسرح خلال المهرجان.

أكاديمية الفنون

وقال إبراهيم العسيري، المنسق العام للدول العربية بالهيئة الدولية للمسرح ITI يونيسكو: نحتفل هذه الأيام باليوم الوطني السعودي 88 وندعو الله أن يديم على بلدنا الخير والتقدم والازدهار في جميع المجالات، ونبارك لقيادتنا حفظهم الله وأمدهم بالصحة ولشعبنا الجميل الذي يستحق كل ما يقدم له، ولجميع المسرحيين السعوديين مع تمنياتي بأن يصبح المسرح السعودي منافساً قوياً لمسارح العالم، وأن يتم تفعيل رؤية 2030 في الجانب الثقافي والمسرحي على أكمل وجه وتقام المسارح في كل المدن والقرى، وتقام أكاديمية للفنون والمسرح لتخرّج لنا مبدعين يقودون النشاط المسرحي السعودي، كما هي الحال في المسرح الإماراتي الذي أبدع في كثير من الفعاليات المسرحية وأصبحت الإمارات على رأس الحراك المسرحي حول العالم، وكان لتولي المهندس محمد الأفخم منصب رئيس الهيئة العالمية للمسرح ITI يونيسكو أثر بالغ في مسيرة العمل المسرحي الإماراتي، فهو أول عربي يتولى هذا المنصب وهو فخر للعرب وللخليجيين أن تقاد الحركة المسرحية العالمية بقيادة إماراتية تنير للمسرحيين الطريق وتسهل لهم ما يحتاجون له.

نشاط

وأضاف: الإبداع المسرحي الإماراتي كبير والنشاط المسرحي الدولي بالإمارات شئ جميل فهذا مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما الذي يعد أكبر مهرجان دولي على مستوى الوطن العربي ويجمع خيرة المسرحيين في عروس الخليج إمارة الفجيرة التي تحتفي بالمهرجان كل عامين، وهناك أيضاً مهرجانات للشباب والأطفال تقام في أغلب المدن الإماراتية، مما يزيد من انتشار الحركة المسرحية على مستوى العالم.

وهناك أيضاً جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لأفضل عمل مسرحي عربي، التي تقام ضمن مهرجان المسرح العربي الذي يقام كل عام في بلد عربي، لذلك نتطلع أن تشاركنا الإمارات تجربتها المسرحية وأن يقام مهرجان في السعودية وعلى أرض الرياض الحبيبة ويشاهد الجمهور السعودي مختلف العروض العربية ليستفيد ويفيد وتساهم في تنمية الذائقة المسرحية لدى شباب الوطن.