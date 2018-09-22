دبي وأبوظبي تزدانان بالأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

تقام في إمارتي دبي وأبوظبي مجموعة فعاليات احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ88، تعبّر عن مقدار تميز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتتنوع بين ثقافية وترفيهية خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري.

ففي مطاري دبي وأبوظبي الدوليين جرى استقبال المسافرين السعوديين، أمس، بالورود والهدايا، فيما ختم الجواز الخاص بالمسافرين السعوديين بختم خاص، علاوة على احتفالات الحدود البرية بمركز الغويفات.

كما أضيئت أمس الأبراج الأيقونة في إمارة دبي (برج خليفة، برج العرب، برواز دبي)، وأبوظبي (أدنوك، المارينا مول، مركز أبوظبي المالي، استاد هزاع، قصر الإمارات)، بأنوار خاصة بالمناسبة تحوي صورة علم المملكة وغيرها من الإشارات الخاصة بالمناسبة.

وجرى إرسال رسائل تهنئة نصية على هواتف المسافرين السعوديين والمقيمين على أرقام هواتفهم السعودية من حكومة وشعب دولة الإمارات. أما اليوم السبت فسيقام حفل غنائي للفنانة داليا والفنانة شما حمدان في منطقة الاحتفالات «سيتي ووك» في دبي في تمام الساعة 6.45م حتى الساعة 10.00م.