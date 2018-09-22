هزاع بن زايد: تخفق القلوب بصدق أن يحفظ الله المملكة

المصدر: دبي - البيان

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً يومها الوطني الـ88، مضيفاً: «تخفق القلوب بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً يومها الوطني 88. مناسبة عزيزة على قلب كل خليجي وعربي، وفي الإمارات تتجلّى في هذا اليوم الغالي أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ والمصير المشترك، حيث تخفق القلوب بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله المملكة وملكها وولي عهده الأمين. #معاً_أبداً».