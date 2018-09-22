طلبة سعوديون: الإمارات والسعودية جسد واحد يجمعهما الود

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد طلبة سعوديون يدرسون في جامعة عجمان، التقتهم «البيان» بمناسبة اليوم الوطني السعودي، على عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مبيّنين أن احتفاء الإمارات حكومةً وشعباً باليوم الوطني السعودي يدلّ على عمق العلاقات بين البلدين التي ازدادت رسوخاً وعمقاً خلال السنوات الماضية، كما أن الإمارات والمملكة العربية السعودية تعدان دولتين شقيقتين وقفتا بجانب المظلوم في كل زمان ومكان، ولم تتوانا عن دفع الظلم عن المستضعفين في كل بقعة وبكل الأشكال الممكنة.

وقال الطالب حمزة الجهني الذي يدرس هندسة الحاسب بكلية الهندسة بجامعة عجمان: «إن هناك صلات جوار ودم ونسب بين شعبي الإمارات والسعودية، كما أنهما دولتان شقيقتان في جسد واحد تجمعهما علاقة تاريخية أساسها الود والإخاء»، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ذات خصوصية، فهي علاقات أخوة قبل أن تكون علاقات جوار وهي روابط ومصير قبل أن تكون روابط إقليمية وجغرافية مشتركة، كما أن الإمارات والسعودية تعدان أسرة واحدة تجمعهما روح مودة وإخاء متجذرة وعلاقات تعاون مشتركة تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، مبينين أن احتفاء الإمارات باليوم الوطني السعودي خير دليل على عمق العلاقات الوشيجية التي تربط بين البلدين.

مناسبة تاريخية

ومن جانبه يقول الطالب سعود القحطاني، الذي يدرس هندسة الكهرباء بجامعة عجمان: «إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تعد بالنسبة للسعوديين مناسبة تاريخية ذات تأثير عميق، وصفحة مشرقة من صفحات البناء والتوحيد والنهضة والنماء والإنجازات، يوم توحَّدت فيه الأرض المباركة تحت قيادة الملك المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيَّب الله ثراه، فتلك الإنجازات أضحت صفحات ناصعة من التاريخ كتبها الرعيل الأول من قادتنا الأمجاد، عنوانها الإباء والكبرياء ورايتها تحمل نداء التوحيد، توحيد الوطن والأمة على الخير والمحبة والتكافل والتراحم»، لافتاً إلى أنه في مثل تلك المناسبة يحتفل الشعب السعودي داخل المملكة وخارجها بالإنجازات التي تحققت بفضل سواعد أبنائها الذين ما فتئوا يعملون من أجل النهوض بمكانة المملكة حتى تحافظ على المكانة العالية التي وصلتها، مبيناً أن احتفاء الامارات بمناسبة اليوم الوطني يدلل على عمق الروابط بين الشعبين.

بين أهله

إلى ذلك أكد الطالب عبدالمجيد بن ناصر بن كليب، الطالب الذي يدرس القانون في جامعة عجمان، أنه يشعر بأنه يدرس في وطنه وبين أهله وأصدقائه، وأن لا فرق بين السعودية والإمارات في الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني للبلدين، فكلا الشعبين يحتفلان بالمناسبة في أبهى حُلة ما يدلل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والحكومتين، مبيناً أن أهل الإمارات دائماً ما يعبرون عن بهجتهم وسعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الكريمة، إذ اعتاد موظفو الجوازات تقديم وشاح يجمع علمي البلدين الشقيقين، وبطاقات تهنئة بهذه المناسبة لأشقائهم السعوديين القادمين إلى الإمارات من مختلف المنافذ.

ومن جانبه قال الطالب مشاري الخالدي، الذي يدرس القانون بجامعة عجمان: «إن اليوم الوطني السعودي يشكل لدينا يوماً تاريخياً نعبر من خلاله عن فرحتنا، ونستذكر تاريخ المملكة العربية السعودية المليء بالإنجازات والمكتسبات التي تحققت للشعب في ظل قيادته الرشيدة»، مبيناً أن احتفاء الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة دليل على محبة وتقدير من الإمارات للمملكة ولشعبها.

بلدهم الثاني

ومن جهته أكد علي عوض اليامي، طالب من جامعة عجمان: «أن كافة السعوديين يعتبرون أن الإمارات بلدهم الثاني، ولا يحسون بغربة فيها، نتيجة للمعاملة الطيبة وروح الإخاء التي تسود بين أبناء الشعبين خصوصاً الطلبة السعوديين الذين يدرسون في مختلف الجامعات الإماراتية.

تعامل راقٍ

ومن جانبها قالت الطالبة سلمى عاشور التي تدرس إدارة الأعمال بجامعة عجمان: «إن كافة الطلبة السعوديين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية يشعرون بأنهم يدرسون في موطنهم، وهذا إحساس مكتسب يشعر به الطلبة من خلال التعامل الراقي من قبل الإماراتيين».