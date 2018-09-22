«جمارك دبي» تستقبل السعوديين بالهدايا والورود

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

نظمت إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، بمبنى المطار رقم (1)، احتفالية باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث استقبل موظفو إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي، في مطار دبي الدولي، زوار الإمارة من الأشقاء القادمين من المملكة بالضيافة والهدايا والابتسامة التي تؤكد لهم أن مطار دبي بوابتهم للعبور إلى عالم المرح والبهجة والفعاليات الممتعة في دبي.

«البيان» واكبت أمس لحظات استقبال القادمين إلى الإمارة وشهدت تقديم الهدايا الترحيبية للقادمين من العائلات والأطفال من المملكة الشقيقة، ضيوف دبي خلال عطلة اليوم الوطني السعودي، ولاحظت ما تركته حفاوة الاستقبال من أجمل الانطباعات لدى الضيوف.

وأوضح عادل جاسم آل مكي مدير تفتيش مبنى المطار رقم 1 في إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي، لـ«البيان» أن المبنى استقبل 19 طائرة من مختلف مدن المملكة على خطوط الطيران السعودي وطيران «ناس».

وأكد حرص جمارك دبي على تنظيم هذا الاحتفال رغبة منها في مشاطرة الأشقاء في السعودية قيادةً وشعباً فرحتهم الكبيرة بهذه الذكرى السعيدة، تأكيداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد والمستويات، كما تحرص على مواكبة كافة الفعاليات والأحداث الوطنية التي يحتفي بها الأشقاء والأخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية.

4000 قادم

وأضاف آل مكي أنه تم تسخير كافة الجهود والآليات والإمكانات البشرية على مدار الساعة لخدمة الأشقاء القادمين من المملكة والذين بلغ عددهم ما يقارب 4000 قادم يوم أمس، حيث قدم موظفو الجمارك لهم الهدايا التذكارية والعطور والورود، وخدمات الضيافة الترحيبية، كما تم بث الأغاني الوطنية السعودية عبر سماعات داخل مبنى المطار رقم 1، ما أشاع أجواء البهجة والسرور بين القادمين.

وأشار إلى أن الاحتفال الذي نظمته الجمارك تم بالتعاون مع مطارات دبي وإدارة أمن المطارات بدبي والهيئة الاتحادية للجنسية والهوية.

من جهتهم، عبر الأشقاء السعوديون عن فرحتهم بالاستقبال الحافل الذي وجدوه في مطارات دبي، مؤكدين أنهم لم يجدوا إلا كل ترحاب ومحبة من كل العاملين والمسؤولين، منذ لحظة وصولهم إلى أرض الإمارات الحبيبة.

وعبر عبد الله العبدلي مدير تحرير في جريدة عكاظ السعودية عن بالغ سعادته بكرم الضيافة العربية الأصيلة التي تتمتع بها الإمارات، وحفاوة الاستقبال التي تشعر الزائر وكأنه في بلده الثاني، وتبشره بعطلة رائعة واستثنائية في ربوع دبي.

وأشاد الإعلامي السعودي بدر العازمي بحسن الاستقبال الذي لمسه من موظفي جمارك دبي، قائلاً: «ليس هذا بمستغرب عن الإمارات وأهلها فهم أهل كرم وضيافة».