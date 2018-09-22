سعود بن صقر: عيدكم عيدنا وفرحتكم فرحتنا

المصدر: دبي - البيان

بارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 لتوحيد المملكة، مؤكداً سموه: «عيدكم عيدنا وفرحتكم فرحتنا فالشعب واحد والوطن واحد».

جاء ذلك في تدوينة سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وقال سموه: نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً اليوم الوطني الـ88 لتوحيد المملكة.. عيدكم عيدنا وفرحتكم فرحتنا فالشعب واحد والوطن واحد، المملكة عزيمة لا تلين وطموح لا حدود له وإنجازات لا تنتهي.. 88 عاماً من النماء والبناء والرخاء.. 88 عاماً خدمة للدين وسنداً للعروبة.. 88 عاماً وراية التوحيد مُسارعة للمجد والعلياء «عشتِ فخر المسلمين يا أرض الرسالة ومنارة التوحيد».