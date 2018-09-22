«ثقافة أبوظبي» تحتفل بالمناسبة بفعاليات نوعية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالتعاون مع جهات من القطاع الخاص عدداً من الفعاليات النوعية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة الـ88 من 20 حتى 23 سبتمبر الجاري.

وتشمل الفعاليات عرض الألعاب النارية في كورنيش أبوظبي وجزيرة ياس، وتفعيل 6 مراكز تجارية بعروض وخصومات على المنتجات مع المتاجر المشاركة، وتنظيم عروض احتفالية مع الفرق الشعبية السعودية في 6 مراكز تجارية.

كما تشمل الفعاليات حملة للترحيب بالشعب السعودي الشقيق في كل من مطار أبوظبي الدولي ومنفذ الغويفات في منطقة الظفرة، وعروضاً تسويقية وترويجية مع قطاع الفنادق، وعروضاً تسويقية في متحف اللوفر أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان، يوم غدٍ الأحد، عن موعد افتتاح معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية، وينظم من قبل متحف اللوفر أبوظبي بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويعتبر أهم وأكبر معرض سعودي ويحوي قطعاً أثرية نادرة تعكس هوية المنطقة.