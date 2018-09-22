سعيد الطاير: نموذج استثنائي للعلاقات المتناغمة

المصدر: دبي - البيان

أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تميز العلاقات الإماراتية السعودية المبنية على أسس راسخة تعد نموذجاً استثنائياً للعلاقات المتناغمة بين الدول الشقيقة تعززها روابط الدين والعروبة والأخوة ووحدة المصير.

وتقدم الطاير بخالص التهنئة للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين، حيث تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمملكة العربية السعودية تحت قيادة أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، علاقات تشكل مثالاً للرؤية المشتركة والمتكاملة للقيادة في الدولتين، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار لشعوبها، وتضع سعادة مواطنيها على رأس أولوياتها.

وتقدم الطاير بالتهنئة بهذه المناسبة إلى جميع متعاملينا من الأخوة السعوديين وشركائنا الاستراتيجيين من الشركات والمؤسسات السعودية التي تعمل معنا على تنفيذ عدد من مشروعات الهيئة الكبرى وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.