سالم بن ركاض: علاقات تستند إلى قواعد راسخة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، أن احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يؤكد قوة الروابط المصيرية المشتركة التي تنطلق من ثوابت وحدة الهدف والتعاون والمصير المشترك للبلدين الشقيقين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال بن ركاض في تصريح له بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني السعودي: «إن العلاقات الإماراتية السعودية تستند إلى قواعد صلبة وراسخة تتجلّى واضحة في المحافل العالمية كافة، وفي التعامل مع القضايا المصيرية في الخليج والوطن العربي». وأكد بن ركاض، فرحة الشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، ما يعكس ترابط الشعبين وعمق العلاقات المترسخة بين البلدين.

ورفع بن ركاض أخلص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، متمنياً للشعب السعودي الشقيق التقدم والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.