«سواها الأحمر».. وموعدنا «الأسود»

لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
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لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
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لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا اقرأ أيضاً: ـــ زاكيروني يصلح الهجوم قبل مواجهة العراق في نصف
يعيد الإيطالي البرتو زاكيروني ترتيب أوراق الأبيض قبل موقعة الثلاثاء أمام المنتخب العراقي في نصف النهائي، حيث تستلزم تلك الموقعة
أكد وليد السعدي مساعد مدرب منتخب عمان، أن الحسابات مختلفة بين كأس الخليج وكأس آسيا، وقال إن كأس الخليج محطة مهمة للاجتماع بمختلف المنتخبات الخليجية التي حققت إنجازات على مستوى آسيا،
حظي علي مبخوت لاعب منتخبنا الوطني الأول، باهتمام خاص من قبل جماهير بطولة كأس الخليج 23، بعد زيادة نجوميته كثيراً، عقب مشاركته مع فريقه الجزيرة في كأس العالم للأندية الأخيرة في أبوظبي،
كشف الدكتور أحمد عبد الحميد الحميدان رئيس لجنة الدراسات الفنية في خليجي 23، عن المعايير والضوابط التي يتم من خلالها اختيار أفضل لاعب، والفريق المثالي وأفضل حارس مرمى،
نجح لاعب خط وسط منتخب العراق حسين علي جاسم الساعدي (21 عاماً) الملقب بـ«مارادونا العراق» في خطف الأنظار إليه في بطولة كأس الخليج «خليجي 23» المقامة حالياً في الكويت بعد أن انتزع جائزة أفضل لاعب في المباراة في الجولتين الأولى والثانية بامتياز،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القرار الذي
يكاد يُجمع المتابعون والمهتمون بماضي وحاضر ومستقبل كأس الخليج العربي لكرة القدم، على الدور الكبير والإسهام الواضح للبطولة في تأهل 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم، وفوز 3 منها بلقب آسيا 5 مرات،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، سباق السيدات لمسافة 100 كم في اليوم الثاني لمهرجان سموه للقدرة، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.
حسم منتخب البحرين تأهله للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، أمس، بعد تعادله في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة حل المنتخب البحريني في المركز الثاني بخمس نقاط ليلتقي عُمان متصدرة المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي.
حسم منتخب العراق تأهله للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، أمس وتغلب المنتخب العراقي على نظيره اليمني
أجريت فحوصات طبية يوم أمس من أجل الاطمئنان على سلامة لاعب منتخبنا عمر عبد الرحمن «عموري» بعد الإصابة التي تعرض لها أول من أمس في الدقائق الأخيرة من زمن مباراة منتخبنا أمام الكويت في ختام الدور الأول لبطولة خليجي 23،