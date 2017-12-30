«سواها الأحمر».. وموعدنا «الأسود»

مثلما سؤال أيهما قبل الآخر البيضة أم الدجاجة؟ قضية جدلية لا يمكن الوصول فيها إلى جواب محدد، ومن القضايا التي لا يمكن الاتفاق فيها على رأي محدد وإجابة واحدة كذلك، التساؤل الدائر في مباريات كرة القدم، أيهما الأهم الأداء أم النتيجة؟