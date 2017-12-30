البحرين يبدع ويلاقي منتخب عُمان في قبل النهائي

حسم منتخب البحرين تأهله للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، أمس، بعد تعادله في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة حل المنتخب البحريني في المركز الثاني بخمس نقاط ليلتقي عُمان متصدرة المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي.

أحرز هدف التعادل في مرمى المنافس اللاعب علي جعفر مدن في الدقيقة 57، بعد جملة أكثر من رائعة، كما طرد حكم المباراة أحد لاعبي خصم المنتخب البحريني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، بعد حالة من الخشونة مع المهاجم البحريني.

حماس

جاءت أولى الهجمات الخطيرة من نصيب المنتخب البحريني في الدقيقة الرابعة عندما توغل علي جعفر مدن من الناحية اليسرى، ودخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة أرضية إلى جمال راشد، الذي قابلها بتسديدة أرضية تصدى لها سعد الدوسري حارس المنتخب الخصم. بعد تلك الهجمة دخل المنتخب الخصم أجواء المباراة وفرض سيطرته على مجريات اللعب وحاصر المنتخب البحريني في وسط الملعب بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.

في المقابل، تراجع المنتخب البحريني لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس، واعتمد على شن الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى المنتخب الخصم، وخاصة أنها افتقدت للدقة في إنهاء الهجمة.

هجمات

مع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب البحريني من هجماته بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة 57 ترجم المنتخب البحريني سيطرته على مجريات هذا الشوط بتسجيل هدف التعادل، عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدها أحد مدافعي المنافس، لتتهيأ أمام علي جعفر مدن الذي قابلها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.

بعد الهدف تغير الحال تماماً، كان المنتخب البحريني أكثر هدوءاً واعتمد على تضييق المساحات وشن هجمات مرتدة إذا أتيحت أمامه الفرصة، وسط دفاع قوي ومنظم من المنتخب الأحمر، ومر الوقت المتبقي من دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/‏1 بين المنتخبين.

سعادة

من جانبه، أعرب التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب المنتخب البحريني، عن سعادته بالتأهل، وقال: طريقنا إلى ذلك قيام لاعبينا بما سبق أن قدموه في مباراتهم مع العراق، ولتحقيق الأهداف لا بد من الانضباط داخل الملعب، وهو ما تحقق، والتزام اللاعبين بما أعطيتهم من تعليمات ساعدهم على تحقيق هذا الإنجاز، والفريق القوي هو من يستطيع إعادة الأداء الجيد، والتأهل سببه اللاعب الـ12 بالفريق، وهو الجمهور الذي سافر مسافة طويلة لمساندة الفريق.

مواجهة

عن مواجهة نصف النهائي، قال: «الآن ليس في ذهني شيء، ولكن المنتخب العُماني قوي ومنظم ويجيد الهجمات المرتدة من خلال مباراته مع السعودية، ونحن لدينا 3 أيام للتفكير في مباراتنا المقبلة، وإذا تأهلنا إلى النهائي سيكون نفس التفكير، وبعد التأهل لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات، هذا هو إنجازي الثاني خلال فترة قصيرة، وجزء من طريق الإعداد لمنتخب البحرين للبطولة الآسيوية، ولا أعرف متى حققت الكرة البحرينية التأهل إلى المربع الذهبي، وعلينا اللعب بنفس الروح والقوة في المربع الذهبي». اختتم سوكوب، قائلاً: أطالب الجميع بالصبر، وأنا علي دراسة إحصائيات كثيرة عن مبارياتنا السابقة، قبل التفكير في تشكيلة وطريقة اللعب أمام منتخب سلطنة عُمان في مباراتنا المقبلة بالدور نصف النهائي لكأس الخليج 23.

عبدالوهاب الصافي

وعد عبدالوهاب الصافي قائد المنتخب البحريني، جماهير «الأحمر» باللعب على كأس خليجي 23 ليكون اللقب الأول لمنتخب بلاده طوال تاريخ البطولات الخليجية، وأعرب عن فرحته بالخطو خطوة مهمة.

أحمد عبد الله

أعرب أحمد عبد الله لاعب المنتخب البحريني، عن سعادته بوصول «الأحمر» إلى المربع الذهبي لكأس الخليج 23 لكرة القدم في الكويت، وأكد أنه وزملاءه حرصوا على تقديم كل ما لديهم من جهد.