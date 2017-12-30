زاكيروني يصلح الهجوم قبل مواجهة العراق في نصف النهائي

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يعيد الإيطالي البرتو زاكيروني ترتيب أوراق الأبيض قبل موقعة الثلاثاء أمام المنتخب العراقي في نصف النهائي، حيث تستلزم تلك الموقعة جاهزية بدنية عالية، وتركيزا كبيرا من اللاعبين، وتقليل الأخطاء الفردية على قدر المستطاع، وتحسين منظومة العمل الهجومية، حيث إن التعادل لا يفيد في مثل تلك المباريات التي تقام بنظام خروج المغلوب.

لذلك بدأ المدرب تقييم أداء الفريق خلال المباريات الثلاث بالبطولة، من أجل الوقوف على إيجابيات وسلبيات الأداء والعمل بشكل كبير خلال الأيام الأربعة المتبقية على إقامة المباراة، حتى يظهر الفريق بمستوى أداء أفضل، ما قدمه خلال المباريات الماضية، حيث ينتظر أن تشهد تشكيلة اللعب عدة تغييرات مهمة، تتناسب مع أهمية المباراة وقوتها، وإذا كان البعض يردد أن التأهل للمربع الذهبي جاء بدعاء الوالدين، ولكن بعيون فنية نقول إن المنتخب يشهد تطورا في الأداء الدفاعي، بدليل أن الفريق لعب 5 مباريات ما بين ودية ورسمية ولم يصب مرماه سوى بهدف واحد.

مستوى النجوم

ولكن مشكلة الفريق أن المدرب اختار تشكيلة تصلح لخوض عدة مباريات ودية، ولكنه فوجئ بالمشاركة في بطولة خليجي 23، فاختار تلك المجموعة دون تحضير كاف، كما أن الفريق يعاني من هبوط مستوى عدد كبير من اللاعبين خاصة في خط الهجوم وهو ما يظهر ضعف تلك المنظومة، كما أن المدرب لم يضع يده على خلل الفريق بشكل كامل ولا على مستوى بعض اللاعبين ذوي الأسماء الرنانة ولكن في الواقع مستواهم متدنٍ للغاية.

وهنا لا بد من التماس العذر للمدرب الجديد على الفريق، ولن نحمله كامل المسؤولية في عدم تقديم الفريق للأداء المنتظر منه، ولكن لا بد له من مراجعة تواجد عدد من اللاعبين بقائمة الفريق بعد العودة إلى البلاد، وحسن انتقاء عناصر شابة متعطشة للعب الدولي وإعدادها بشكل جيد من أجل خوض منافسات كأس آسيا 2019.

أداء قوي

وكان منتخبنا قد اقتنص 5 نقاط في البطولة، صحيح أن المنتخب لم يقدم المستوى المأمول منه مع بداية عهد زاكيروني، ولكنه طبق مقولة النقاط أهم من الأداء، وبشكل عام لا يزال اللاعبون في حاجة إلى مزيد من الوقت والجهد، ليس لهضم طريقة المدرب كما يقال ولكن من أجل استعادة مستواهم، مع ضرورة إيجاد بديل لعموري يشارك متى سنحت الظروف لأن الاعتماد الكلي على عموري لا يفيد الفريق خاصة في حالة غيابه أو تعرضه لإصابة، وهنا نقول للمدرب «عفواً عدم ضمك لخلفان مبارك وطارق أحمد خطأ كبير لم نتوقع حدوثه».

مران متنوع

من جهة أخرى خاض الأبيض تدريبات متنوعة صباح أمس، فنية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المنتخب الكويتي، فيما خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية في جمنازيوم وجاكوزي فندق إقامة اللاعبين، واليوم سيخوض الفريق مرانه الرئيسي استعدادا للقاء المنتخب العراقي، حيث يسعى المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني إلى تعزيز الشق الهجومي سعيا لتحقيق الفوز لضمان تقديم أداء قوي يعزز بتحقيق الفوز في هذه المرحلة المهمة من عمر بطولة «خليجي 23». وطوى منتخبنا صفحة الدور الأول لبطولة خليجي 23، الذي انتهى بحصد 5 نقاط، والتأهل إلى المربع الذهبي «الدور نصف النهائي»، وبدأ الاستعداد لمباراة الثلاثاء التي تعتبر مباراة مصيرية في مشوار المنافسة، حيث يطمح منتخبنا في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الجمعة 5 يناير المقبل.

معنويات عالية

عبر سليم عبد الرحمن مساعد مدرب منتخبنا الوطني عن سعادته بتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 23» وقال إن هذا التأهل يساهم في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين ويحمسهم لأداء أفضل خلال الجولة المهمة المقبلة، وأضاف أن الفريق يتحسن من جولة إلى أخرى، صحيح الأداء التصاعدي بطيء، وهذا يعود إلى ضيق الوقت للإعداد للبطولة التي جاءت على عجل دون التحضير الجيد لها. وقال سليم عبد الرحمن دعونا نتحدث بصراحة، المدرب زاكيروني جديد على الفريق، وقام بدراسة الفريق من الناحية الفنية، ووجد أن هناك خللاً في الدفاع، فطبق طريقة لعب جديدة على لاعبينا، تحتاج إلى وقت وجهد للتأقلم معها، وبصراحة العمل خلال الفترة الماضية منذ أن تولي المدرب كان مركزاً على تأمين الشق الدفاعي موطن الخلل بالفريق، وحدث تطور كبير في تلك الجزئية، وأمام ضيق الوقت سيكون هناك عمل على تعزيز الشق الهجومي الذي ستظهر بادرة مع استعادة اللاعبين لمستواهم نظراً لغيابهم الفترة الماضية بسبب الإصابة والغياب عن المران.

صلابة دفاعية

وأشار سليم عبد الرحمن إلى أن الفريق نجح في اختبار الصلابة الدفاعية خلال مباراته أمام الكويت، حيث ظهر الأداء الدفاعي على أفضل مستوى، بعد أن لعب المنتخب الكويتي بدون أية ضغوط تحد من عطاء لاعبيه بعد خروجه من البطولة، بالخسارة من السعودية وعمان، وتخيل فريقاً مثل الكويت بعراقته وخبرة لاعبيه لا يحقق إلا نقطة واحدة على أرضه وبين جماهيره. وبلغة المتمرسين في التعامل مع البطولات المجمعة نقول إن المنتخب نجح في تحقيق هدفه، من خلال عدم دخول أهداف في مرماه، وحصد 5 نقاط أهلته للمربع الذهبي، ماذا يفيد الأداء لو لم يتم تحقيق هدف التأهل، دعونا الآن نركز في المباراة المقبلة التي تحتاج إلى تركيز عال، وجهد مضاعف مع تقليل الأخطاء حتى يكتب لنا الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

محمد فوزي: نصف النهائي «بطولة»

طالب محمد فوزي بنسيان مباريات الجولة الأولى لبطولة الخليج بكل ما تحمل، لكونها أصبحت من الماضي، مع ضرورة التركيز للمرحلة المهمة المقبلة، وحسن التعامل مع مباراة الدور نصف النهائي لأنها مباراة تعني بطولة، إما أن تكمل البطولة وتصل إلى المباراة النهائية أو تودع البطولة عائداً إلى البلاد.

وقال محمد فوزي نحن نحسن التعامل مع خطة المدرب الجديدة بدليل الظهور الدفاعي الطيب، صحيح الهجوم لم يواكب الأداء الدفاعي ولكن لا تنسوا أن المدرب ليس ساحراً يستطيع تطوير كل خطوط اللعب في أقل من شهر، فهو يحتاج إلى وقت وجهد لتحقيق كل طموحه للأبيض قبل كأس آسيا.

صالح: الجمهور «بنزين» الأبيض

دعا عبدالله صالح الجماهير الإماراتية إلى مواصلة الوقوف مع الأبيض بكل قوة والحضور إلى الكويت لدعم الفريق ولاعبيه خلال منافسات خليجي 23، وقال سوف نسعى إلى مواصلة إسعاد تلك الجماهير خلال المباراة المقبلة في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعن ملاقاة العراق في الدور نصف النهائي يقول عبدالله صالح نحن جاهزون لملاقاة أي فريق، ولكن لا تنسوا أن المباريات الودية تختلف عن الرسمية كثيراً ونحن نحترم المنتخب العراقي وجميع الفرق المشاركة، والآن نحن أمامنا 4 أيام من الراحة علينا استغلالها في تدارك بعض السلبيات التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

مهند العنزي: الأداء يتطور والمحاسبة بعد البطولة

طالب مدافع منتخبنا الوطني مهند العنزي بالتوقف عن انتقاد أداء المنتخب الوطني خلال تلك الفترة التي يخوض فيها منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج، وقال من غير المعقول أن تم تشتيت ذهن المنتخب بانتقاد من شأنه أن يكون له مردود سلبي على أداء اللاعبين.

وكشف العنزي عن وجود تطور في أداء المنظومة الدفاعية خلال المباريات الأخيرة منذ تولي المدرب البرتو زاكيروني مهمة قيادة الفريق، ويكفي القول إن الفريق لم يصب مرماه سوى بهدف واحد منذ 5 مباريات وهذا تطور كبير لالابد من التوقف عنده والإشادة به، أما الشق الهجومي فإن المدرب يعمل على تطويره ولكن تعرض بعض اللاعبين المهاجمين للإصابة وعدم جاهزيتهم وراء قلة الخطورة الهجومية التي سوف تتحسن مع استعادة المهاجمين لمستواهم.

تألق

ووجه مهند العنزي الشكر للاعبي الفريق علي بذل جهد كبير وتقديم مستوى فني طيب، على الرغم من الظروف التي يمر بها الفريق، وقال إن تأهل الأبيض إلى دور نصف النهائي يعتبر إنجازاً لا بد من الإشادة به، كما أوجه الشكر إلى زميلي خالد عيسى الذي يظهر بمستوى طيب للغاية خلال تلك البطولة، وقال إننا كمدافعين متفاهمون معه جداً، ويعتبر حصن الأمان للفريق.

وعن مباراة الكويت التي انتهت بالتعادل السلبي، يقول مهند العنزي إنها جاءت قوية من الطرفين، ولعب المنتخب الكويتي بدون اية ضغوط بعد أن ودع البطولة بالخسارة من السعودية وعمان، وكلنا لعبنا بشكل جيد وحافظنا على نظافة شباكنا، وحققنا المهم من المباراة بالحصول على نقطة أكدت تأهلنا وهذا هو الأهم.

موعد مهم

وفيما يتعلق بمواجهة العراق في المربع الذهبي يقول مهند العنزي إنها مباراة قوية للغاية حيث لا مجال لانصاف النتائج لحاجة الفريقين إلى تحقيق الفوز، ما يحملنا مسؤولية مضاعفة لتحقيق الفوز والوصول إلى ذلك يتطلب تقليل الأخطاء وتعزيز الشق الهجومي من خلال التركيز في حسن استغلال الفرص التي تسنح للاعبين.

ووجه العنزي الشكر إلى جماهير منتخبنا على حضورهم إلى الكويت لدعم الفريق وتشجيع اللاعبين، وقال تلك الوقفة القوية تزيدنا فخراً بجمهورنا الحبيب وتساهم في زيادة حماسنا خلال الفترة المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية تفرح هذا الجمهور الكبير.

إلغاء اجتماع الاتحاد الخليجي للكرة

ألغي اجتماع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، على هامش دورة كأس الخليج المقامة حالياً في الكويت، الذي كان مقرراً اليوم، لتخلو البطولة الحالية من أي اجتماع لرؤساء الكرة الخليجيين.

يذكر أن المنتخب العراقي للكرة، ينتظر أول اجتماع للاتحاد الخليجي للكرة، ليطلب رسمياً استضافة كأس الخليج 24، حسب ما أعلنه مسؤولو الرياضة وكرة القدم العراقية خلال تواجدهم في كأس الخليج الحالية.

تسعى الكرة العراقية، لأن تحتفل بتنظيم كأس الخليج العربي، مع رفع الحظر على إقامة المباريات في العراق، الذي يأمل مسؤولو الكرة العراقية بأن يكون خلال فبراير المقبل.

سبق أن أعلن مسؤولو الرياضة العراقية، عن مقترحهم أن تستضيف بلادهم البطولة الخليجية المقبلة، في 4 مدن عراقية.

علي سالمين: لن نفرط في بطاقة النهائي

أكد لاعب منتخبنا الوطني علي سالمين أن التعادل أمام المنتخب الكويتي ليس نتيجة سيئة، حيث جاءت المباراة قوية وصعبة، نظراً لأن الأشقاء يلعبون بدون أية ضغوط، ولكننا حققنا الأهم في المباراة بالحفاظ على نظافة شباكنا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 23، وقال علي سالمين إن المباراة جاءت قوية من الطرفين، وأهدر الفريقان عدة فرص كانت كفيلة بترجيح كفة أحدهما، ولكن مثل هذه المباريات تكون صعبة، لحرص كل فريق على عدم الخسارة، وبشكل عام في البطولات الأهم هو حصد النقاط، وأشاد بتعامل المدرب مع المباراة وتعديل أسلوب اللعب وفق ظروف المباراة وبما يخدم طموحات منتخبنا.

هبيطة: جاهزون لنصف النهائي

أعرب عبيد هبيطة مدير المنتخب الوطني الأول، عن سعادته بوصول (الأبيض) إلى الدور قبل النهائي للبطولة الخليجية الحالية في الكويت، وأكد أن ما تحقق ثمرة جهود الجميع من لاعبين وجهاز فني وجهاز إداري، وأن الجميع بدأ من الآن التحضير لمواجهة العراق في صف النهائي، التي لا يوجد فيها تعادلات، ولا بد فيها من فائز. وأشاد هبيطة، بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخبنا الوطني، رغم التأثر بعدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين، نتيجة العودة من الإصابة، وأكد أن (الأبيض) حقق الأهم حتى الآن بالوصول إلى الدور نصف النهائي، والآن سيبدأ مرحلة أخرى بالمنافسة بقوة على لقب البطولة.

وأشار هبيطة إلى أن تدريبات المنتخب ستتواصل في الأيام المقبلة حتى مواجهة نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، وإلى أن هناك لأول مرة في البطولة، فرصة لاستشفاء وراحة بعض اللاعبين، وإكمال جاهزية البعض، بعدما انتهى الدور الأول، الذي كانت المباريات تقام فيه كل 3 أيام، وهو وقت لم يكن كافياً لتحضير أي فريق للمواجهة التالية.

اتحاد الكرة يكرم شيخ المعلقين

يقيم اتحاد الكرة احتفالية يوم الاثنين المقبل في العاصمة الكويتية من أجل تكريم شيخ المعلقين علي حميد بمناسبة اعتزاله التعليق بعد سنوات طويلة من العطاء الإعلامي، وسيقوم المهندس مروان بن غليطة بتقديم هدية متميزة لشيخ المعلقين تقديراً له وتكريماً على السنوات الكبيرة التي قضاها خلف الميكروفون، وسيشهد الاحتفالية العديد من رجال اتحاد الكرة ورجال الإعلام المتواجدين في البطولة. وكان علي حميد قد أعلن اعتزاله التعليق خلال تعليقه على مباريات خليجي 23 وقال لقد بدأت مسيرتي من الكويت وأختتمها في هذا البلد الحبيب.

بن غليطة: ترقبوا مستوى رائعاً أمام العراق

أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة أن مشاركة المنتخب تأتي دعماً للكرة الكويتية ومشاركتها أفراحها بعد رفع الإيقاف الذي استمر عامين ونصف، ووصف بن غليطة مباراة العراق في قبل النهائي بالمهمة في مشوار الأبيض نحو النهائي، وقال هناك أسماء سبق وحققت اللقب وتعرف لذة البطولة وحمل الكأس للمرة الثالثة، وأيضاً العناصر الشابة تطمح للفوز بهذا الكأس، وتعكس التصريحات الإعلامية للاعبين أن لديهم رغبة كبيرة في تحقيقه، وكشف عن أن الأبيض يمتلك مستوى أفضل من الذي ظهر عليه.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة في اللقاء الذي عقده مع الصحافة الإماراتية بمقر إقامة البعثة الإدارية للاتحاد في فندق الشيراتون بالكويت مساء أمس أن منتخب الإمارات حدد أهداف مشاركة المنتخب وهي تعتبر محطة إعداد لكأس آسيا 2019 والذي يعتبر هدفنا الأساسي، وعندما جاء تنظيم خليجي 23 في الكويت اعتبر المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني أنها فرصة مناسبة في سبيل إعداد الأبيض للآسيوية، وبالتالي أرى بأن زاكيروني مدرب شجاع ومحترف بمعنى الكلمة، وكان بإمكانه المشاركة بالصف الثاني باعتبار أن البطولة ليست من ضمن أجندته ولم يستعد لها بالشكل المطلوب، إلا أن أهمية الاحتكاك وخوض التجارب الودية مع منتخبات قوية يعد أمراً مهماً بالنسبة للمنتخب وأعتبرها فرصة في سبيل التحضير الأمثل لكأس آسيا. الذي نعمل على توفير كل الدعم للمنتخب والاستفادة من أيام فيفا على قدر المستطاع.

وشكر رئيس الاتحاد على الجماهير الإماراتية التي حضرت للكويت بغية مؤازرة المنتخب، كما أثنى على مسؤول ومنسق شؤون الجماهير سامي الهامور الذي يعد الجندي المجهول في البطولة، ونتأمل حضور المزيد من الجماهير وبشكل أكبر، كما توجه بالشكر إلى سفارة دولة الإمارات في الكويت على كافة الجهود المبذولة والدعم الكامل الذي قدم للبعثة واللاعبين والجمهور من قبل الوصول إلى الكويت ولغاية الآن.

خليفة مبارك: ثقتنا كبيرة بحظوظنا

وجه لاعب منتخبنا خليفة مبارك الشكر إلى زملائه اللاعبين على جهدهم وعطائهم خلال منافسات خليجي 23 والتأهل إلى المربع الذهبي، بعد أن تم حصد 5 نقاط من ثلاث مباريات وبدون أية خسارة وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا أمام العراق في المربع الذهبي.

وقال خليفة مبارك إن معنويات اللاعبين عالية بعد التأهل، وزيادة الثقة بأنفسهم، مما يساهم في زيادة حماسهم لمواصلة تحقيق نتائج طيبة خلال الجولة الحاسمة المقبلة.

وشدد خليفة مبارك على ضرورة تصحيح الأخطاء من أجل الظهور بصورة أفضل في المباراة المقبلة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون قوية أمام العراق خاصة حيث لا مجال سوى تحقيق الفوز، وأشار إلى أن المنتخب سيغير الصورة، التي ظهر عليها أمام عمان والسعودية والكويت من خلال تحقيق الفوز.

ريان يسلم: منتخبنا في تطور

قال ريان يسلم لاعب منتخبنا الوطني إن المنتخب حقق المطلوب منه بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج، بعد أن نال المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، بعد أن تجاوز محطات صعبة رغم قصر فترة الإعداد، وقال لست مع المعارضين لأداء المنتخب لأن مستوى الفريق في تطور تصاعدي، وأمام الكويت كان أفضل مما ظهر أمام عُمان والسعودية، ونحن الآن على أعتاب جولة مهمة للغاية، لا تعترف إلا بتحقيق الفوز، سنعمل على تدارك بعض السلبيات التي ظهرت خلال الفترة الماضية سعياً لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.