العراق يضرب موعداً مع الأبيض

حسم منتخب العراق تأهله للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، أمس وتغلب المنتخب العراقي على نظيره اليمني 3 - 0.

وسجل أهداف المنتخب العراقي علي حصني فيصل في الدقيقة 54 وعلي فائز عطية في الدقيقة 64 من ركلة جزاء ومهدي كامل شلتاغ في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، فيما ظل المنتخب اليمني بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، في الدور قبل النهائي.

حضور جماهيري

بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة العراق واليمن، 3453 متفرجاً. وارتفعت أصوات التشجيع من قبل الجماهير سواء من طرف أبناء اليمن، في حين تفاعل الجمهور العراقي بقوة الذي تميز بوجود العائلات والأسر مع أطفالها لا سيما مع إحراز أسود الرافدين أهداف الفوز الثلاثة. ولم تشهد المباراة إشهار حكم المباراة عمار الجنيبي أي بطاقة صفراء أو حمراء، حيث أدارت الصافرة الإماراتية اللقاء بجدارة بقيادة الحكم الجنيبي وبجانبه الحكم المساعد الأول أحمد سعيد الراشدي والحكم المساعد الثاني جاسم عبدالله العلي.

وداع

من جهة أخرى، ودع ملعب الكويت الذي استضاف جانباً من منافسات البطولة، المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، حيث كانت مباراة العراق واليمن هي الأخيرة على ملعب الكويت بعد انتقال جميع مباريات نصف النهائي في الفترة المقبلة إلى استاد جابر الدولي الذي يستضيف منافسات المربع الذهبي من كأس الخليج.

ويعتبر ملعب الكويت أحد أقدم الصروح في الكويت والذي تأسس في عام 1974 وشهد استضافة 3 بطولات خليجية بدءاً من عام 1974 التي حقق فيها الأزرق الكويتي اللقب الخليجي ثم في النسخة 16 التي فاز بها المنتخب السعودي، لتكون النسخة الحالية 23 هي الثالثة للملعب.

ويتسع ملعب الكويت لـ18 ألف متفرج ويتميز بأنه الملعب الوحيد في الكويت الذي لديه منصة أميرية باستثناء استاد جابر الدولي. ويلقب فريق الكويت بـ«العميد» ويعتبر من الأندية العريقة التي حازت على العديد من الألقاب.

علي حصني

نجح علي حصني في افتتاح التسجيل لمنتخب العراق في شباك اليمن مساء أمس بعد 8 دقائق من دخوله إلى المباراة بديلاً لهمام طارق، ليفتح الطريق أمام أسود الرافدين لتحقيق فوز سهل.

عبد الخالق مسعود

أكد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن «أسود الرافدين» حقق تأهلاً مستحقاً إلى نصف النهائي من انتصارين وتعادل واحد، وقال:«حققنا الهدف الأول من مشاركتنا في البطولة.