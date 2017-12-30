عموري بخير

أجريت فحوصات طبية يوم أمس من أجل الاطمئنان على سلامة لاعب منتخبنا عمر عبد الرحمن «عموري» بعد الإصابة التي تعرض لها أول من أمس في الدقائق الأخيرة من زمن مباراة منتخبنا أمام الكويت في ختام الدور الأول لبطولة خليجي 23، حيث أشارت الفحوصات الأولية التي أجريت له في وحدة العلاج الملحق بمقر إقامة المنتخب في فندق جميرا الكويت أن اللاعب تعرض لالتواء خفيف في القدم ناتج عن كدمة، وتم عمل الإسعافات الأولية له أول من أمس الى أن تهدأ الإصابة.

أشعة

وصباح أمس قام طبيب المنتخب بمصاحبة اللاعب إلى أحد المستشفيات المتخصصة من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل أشعة تصويرية على المكان الذي تعرض للإصابة، حتى يتم تحديد الإصابة بشكل نهائي والتعامل معها من خلال العلاج اللازم في مثل هذه الحالات، وحتى كتابة هذا التقرير، مساء أمس، لم تكن نتيجة الفحوصات قد ظهرت، وإن كان أعضاء البعثة الإدارية والفنية قد أكدوا أن الإصابة بسيطة وأن اللاعب بمقدوره أن يشارك في المباراة المقبلة بالدور نصف النهائي لبطولة خليجي 23.

زيارة

وكان المهندس مروان بن غليطة قد زار اللاعب للاطمئنان عليه بعد انتهاء المباراة مباشرة، وتمنى للاعب الشفاء العاجل من أجل مواصلة مسيرته الناجحة وعطائه المتميز مع المنتخب، سواء في بطولة الخليج أو كافة المشاركات الخاصة بالأبيض، في لفتة طيبة معبرة من رئيس الاتحاد المتواصل مع اللاعبين بشكل دائم من أجل تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية خلال تلك المشاركة ما كان له الأثر الكبير في تأهل الفريق الى المربع الذهبي.

تألق

يذكر أن عمر عبدالرحمن يظهر بمستوى طيب منذ انطلاقة منافسات خليجي 23 ونال لقب أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام عمان.

رمانة الميزان

ويعتبر رمانة ميزان الأبيض على الرغم من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاقة البطولة، واستغرقت بعض الوقت ما أبعده عن صفوف المنتخب والعين، ولكنه نجح في تحدي نفسه للوصول الى جاهزية طيبة قبل انطلاقة منافسات خليجي 23. ويحظى عموري بشعبية كبيرة في الكويت ويحرص الكثيرون على التصوير معه ونيل قميصه ما أدى إلى وجود عجز كبير في القميص رقم 10 مع بعثة المنتخب.