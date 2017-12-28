«احسمها يالأبيض»

لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
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لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا اقرأ أيضاً:
أغلقت اللجنة الفنية لبطولة «خليجي 23» ملف الاحتجاج العماني على مشاركة لاعب منتخبنا محمد أحمد في مباراة الأبيض أمام عمان في الجولة الأولى للبطولة،
أكد يونس أمان لاعب المنتخب العماني الأسبق، أن خليجي 23 بطولة استثنئاية لأسباب عدة أبرزها الحضور الجماهيري الكبير الذي حظيت
أكد الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للكرة، أنه من الصعب توقع المتأهلين عن المجموعة الأولى إلى الدور قبل النهائي من البطولة الخليجية، لأن المنتخبات الثلاثة العماني والإماراتي والسعودي،
أشاد رحمة حسين الزعابي سفير الإمارات في الكويت بالإعلام الإماراتي الذي يقوم بتغطية منافسات خليجي 23، وقال إنه إعلام على قدر
طالب أحمد مال الله لاعب منتخبنا الوطني الجماهير بعدم القلق على مستقبل هجوم الأبيض، بقوله إن الهجوم بخير والفريق لا تنقصه أية أمور فنية لكي يسجل، وبعودة اللاعبين المصابين واستكمال الآخرين كامل جاهزيتهم، سوف تستكمل الصورة للأداء الفني الهجومي داخل الملعب.
لوح باسم قاسم مدرب المنتخب العراقي، بالاستقالة من منصبه عقب نهاية كأس الخليج 23 في الكويت، وأكد أنه سوف يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد العراقي للكرة، عقب نهاية البطولة لمناقشة مستقبله مع «أسود الرافدين».
ناشد عبيد هبيطة المنتقدين عبر الفضائيات واستديوهات التحليل بتحري الدقة في عباراتهم، وقال أحد محللي قناة الشارقة الرياضية: «أرجو من عبدالله صالح وعبيد هبيطة مراجعة غرف اللاعبين»،
مع ختام الجولة الثانية لدورة «خليجي 23» بات لاعب منتخبنا الوطني جمال راشد على رأس قائمة الهدافين بعد أن سجل هدفين. وسجل
شهدت بطولة خليجي 23 اكتشاف نجم سيكون له مستقبل باهر مع الأبيض خلال السنوات المقبلة، وهو علي حسن سالمين لاعب الوصل الذي أعاد الإيطالي ألبرتو زاكيروني اكتشافه من خلال ضمه للمنتخب ومشاركته للمرة الأولى رسميا أمام عمان في أولى منافسات البطولة،
أكد عبيد هبيطة، مدير منتخبنا الوطني، أن مواجهة اليوم أمام المنتخب الكويتي لن تكون سهلة، لمواجهة صاحب الأرض والجمهور الذي
يدير لقاء منتخبنا الوطني الأول والمنتخب الكويتي اليوم، في ختام مباريات المجموعة الأولى بكأس الخليج، طاقم تحكيم عراقي مكون من علي صباح، ومعاونيه واثق مدل وعلي الحسني، ومعهم الحكم الرابع اليمني هيثم الوليدي.