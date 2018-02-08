فيفياني بطل مرحلة رأس الخيمة

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توّج الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي بط للمرحلة ا الثانية لطواف دبي للدراجات الهوائية التي تعرف باسم «رأس الخيمة» وتمتد لمسافة 190 كم.

ويقام طواف دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 112 دراجاً من 16 فريقاً محترفاً حول العالم.وحقق فيفياني زمناً قدره 4:34:31 ساعات.

وجاء الهولندي ديلان غروينيوغن دراج فريق لوتو جمبو الإيطالي بطل المرحلة الأولى في المركز الثاني وحل الإيطالي ريكاردو مينالي دراج فريق أستانا الكازاخستاني ثالثاً واحتل البريطاني مارك كافنديتش دراج فريق دايمنشن داتا الجنوب أفريقي في المركز الرابع والألماني جون جونكولب في المركز الخامس والدنماركي ماغنوس كورت نيلسون في المركز السادس وحل النرويجي ألكسندر كريستوف دراج فريق الإمارات أبوظبي في المركز السابع.

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