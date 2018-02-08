حسن آل رضا: الحدث يستعرض روعة الوطن

أكد حسن حسين آل رضا، المدير العام لدائرة علاقات المؤسسات والمعاملات المصرفية بالإدارة العامة في بنك دبي التجاري، أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة، وتأكيد جعلها أسلوب حياة، جعلا الإمارات دولة رائدة على المستوى العالمي في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى المختلفة التي تستقطب نخبة الأبطال العالميين، وهو الأمر الذي جعل طواف دبي يحقق في بضع سنوات نجاحات كبرى، جعلته في صدارة سباقات الدراجات الهوائية العالمية.

وأضاف: «بنك دبي التجاري فخور برعاية الطواف الذي يسهم في تعريف العالم بروعة وطننا والمنجزات الحضارية والعمرانية التي يضمها، والتنوع البيئي الكبير الذي يشاهد العالم جماله، من خلال اللقطات المرافقة للطواف، ومرور الدراجين في معظم مدن الدولة، كما أنه يسهم في نشر رياضة الدراجات الهوائية في أوساط المجتمع التي تعد من أكثر الرياضات فائدة وأهمية على مستوى بناء الجسد».

وختم الرضا: «ارتباط شعار البنك بالقميص الأزرق ارتباط استراتيجي بالنسبة إلينا، وهو يؤكد سياسة البنك في خدمة المجتمع، من خلال شراكات مع أقوى وأكبر المؤسسات والفعاليات، ورعاية قميص الطواف الأزرق نقلت شعارنا ووضعته في صدارة الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية والعالمية».