مرحلة واحة دبي للسيليكون تنطلق صباح اليوم

تنطلق اليوم مرحلة واحة دبي للسيليكون على مسافة 183 كيلومتراً، تمتد من دبي إلى الفجيرة.

وتعطى إشارة الانطلاق الساعة 11:00 صباحاً من نادي سكاي دايف، مروراً بشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولاً إلى علامة البداية عند أكاديمية شرطة دبي في شارع أم سقيم، وتنظم حركة المرور واتجاهات الطرق من خط البداية بدءاً من الساعة 10:50 صباحاً وحتى طريق الخيل (E44)‏ إلى طريق رأس الخور وطريق دبي العين (E66)‏ حتى الساعة 12:00 ظهراً.

تتجه إدارة حركة المرور عبر شارع المدينة الأكاديمية وواحة السيليكون قبل أن تنتقل إلى طريق العوير الحباب من الساعة 12:00 إلى 12:00 ظهراً. ينعطف الدرّاجون بعد ذلك من طريق العوير الهباب إلى المخرج من نزوى إلى الفاية.

يخرج الدراجون في الساعة 1:15 ظهراً إلى طريق الشارقة كلباء في اتجاه حتا ويعودون مرة أخرى الساعة 2:00 ظهراً إلى مخرج نزوى رقم 47. ينتقل السباق - عبر مخرج 47 - إلى مخرج ‏E48‏ من طريق الشيخ خليفة بن زايد في اتجاه الفجيرة ويستمر فيه تحت توجيه حتى الساعة 2:30 ظهراً قبل الاتجاه جنوباً عبر طريق الفجيرة الحيل.

يعود المتسابقون مرة أخرى إلى طريق الفجيرة كلباء ثم طريق الكورنيش، ومن ثم إلى خط النهاية خلف مطار الفجيرة وينعطفون يساراً إلى ممر الفجيرة كلباء ويمرون بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ليجدوا خط النهاية على طريق كورنيش الفجيرة الساعة 3:30.