عبد الرحمن أمين: تغطية مميزة للحدث العالمي

أكد عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أنهم حرصوا على توفير أفضل تغطية إعلامية للنسخة الخامسة من طواف دبي الدولي، عبر مختلف القنوات التلفزيونية، بالتنسيق والتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في إطار حرصهم على خروج الحدث في أجمل صورة، لا سيما أن الطواف يعتبر من أبرز الأحداث في روزنامة موسم السباقات العالمية لرياضة الدراجات الهوائية.

وأضاف أمين أن مؤسسة دبي للإعلام تنقل فعاليات الطواف عبر باقة القنوات الرياضية، وتتضمن التغطية اليومية استوديو انطلق من يوم الافتتاح حتى الختام، يبدأ الساعة 10:00 صباح كل يوم، إضافة إلى نقل بث حي للسباق من الساعة 11:00 حتى الساعة 3:30 في المراحل الخمس طوال فترة الحدث، بصوت المعلّق عبد الله سويدان، كما سيكون السباق منقولاً على قنوات دبي الرياضية وسمــا دبي بتعليق باللغة العربية وعلى قناة دبي ون باللغة الإنجليزية.

وأردف مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام قائلاً: «حرصنا على توفير أحدث التقنيات والأجهزة في تغطية الطواف، وسيكون السباق منقولاً مباشرة عبر 3 عربات نقل، و16 كاميرا على الأرض، و8 كاميرات متحركة عبر الدراجات، و3 كاميرات من الطائرات العمودية، وطائرة عمودية مخصصة للمسافات الطويلة».

وشدد أمين على حرصهم الكبير في نقل الصورة المميزة والرائعة إلى مختلف المعالم والمناطق التي يمر عبرها مسار السباق في مراحله الخمس، بما يعكس مدى التطور الكبير الذي بلغته الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، عبر البنية التحتية القوية المتمثلة في أحدث الطرق والخدمات والمرافق في المجالات كافة.