بدر ميرزا يبدأ تجربة جديدة مع المنتخب

بدأ بدر ميرزا دراج منتخبنا الوطني للدراجات سابقاً تجربة جديدة في مسيرته الرياضية بعد انضمامه إلى الجهاز الفني إلى جانب المصري شريف محمد وذلك بعد اعتزاله اللعب وحصوله على شهادة تدريب.

ويطمح ميرزا إلى كسب الخبرة عبر هذه التجربة بعد سنوات طويلة قضاها مع المنتخب كلاعب وشارك في تحقيق العديد من الإنجازات لرياضة الإمارات.

وعبر بدر عن فخره بمشاركة شقيقه يوسف ضمن فريق الإمارات أبوظبي المحترف في طواف دبي. وقال: فتح يوسف باب الاحتراف أمام الدراجين المواطنين، هو بلا شك قدوة ومثال رائع للرياضي الناجح ويقدم مستويات جيدة أينما حلّ وشرف رياضة الإمارات في العديد من المحافل وفي طواف دبي أمام كبار الدراجين في العالم واستطاع مجاراتهم بشكل جيد وأكد أننا قادرون على الوصول إلى العالمية وأتمنى أن تشهد السنوات المقبلة انضمام دراجين آخرين من المنتخب إلى عالم الاحتراف.

وأكد بدر ميرزا أن المنتخب خرج بعدة مكاسب من خلال مشاركاته المتتالية في طواف دبي. وقال: «يكفي أن طواف دبي أتاح لنا فرصة الاحتكاك بنخبة أبطال العالم، هذه الفرصة لن نحصل عليها في مكان آخر، عندما كنت لاعباً شعرت أن مستواي يتحسن في كل مرة أشارك فيها وأعتقد أن كل الدراجين يتقاسمون معي نفس الشعور.