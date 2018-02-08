حادث السقوط يخلّف إصابات طفيفة ليوسف ميرزا

كشف يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات-أبوظبي، أن حادث السقوط الذي تعرض له، أول من أمس، في المرحلة الأولى خلف لديه إصابات طفيفة في الكتف والركبة، وعلى الرغم من ذلك استطاع فريقه تحقيق المركز الرابع.

وقال: أرفع القبعة لأعضاء فريق الإمارات بعد الحادث، حيث أكمل الجميع السباق وتحاملوا على أنفسهم حتى خط النهاية.

وأضاف ميرزا أن المنافسة القوية كانت وراء الحادث، حيث حاول المشاركون حجز مواقعهم في المقدمة قبل دخول المسار الأخير من السباق الذي يتميز بوجود منعطفات، مشيراً إلى أن معظم سباقات الطواف حول العالم تشهد حوادث في المسارات المستوية، بينما تقل الحوادث في الطرقات الصعبة والمسارات التي تتميز بالصعود إلى المرتفعات.

وقال إن مسار المرحلة الثالثة الذي ينطلق اليوم يبدو أصعب من الأيام الماضية، وستتميز هذه المرحلة بالصعوبة نظراً للصعود نحو المرتفعات على الطريق المؤدي إلى الجبال في إمارة الفجيرة وسيواجه جميع المتسابقين صعوبة في نقطة تحول المسار في نهاية طريق الشارقة مليحة بسبب قوة الرياح الجانبية، فكلما زادت سرعة الرياح، زادت الصعوبة على الدراج.

وكشف ميرزا أن معرفة المتسابقين الإماراتيين بالطرق قد تكون عاملاً مساعداً أمامهم، وعن مدى انسجام الفريق مع البطل العالمي أليكسندر كريستوف، قال ميرزا إن كريستوف إضافة لهم، باعتباره بطلاً يمتلك خبرة كبيرة في اللعبة.