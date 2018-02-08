كافنديتش غاضب من تغيير القانون الدولي

عبر الدراج البريطاني مارك كافنديتش عن غضبه من تغيير قانون الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي أصبح يجيز للدراجين التحرك داخل الكوكبة يميناً ويساراً، ما يعيق الانطلاق السريع نهاية السباق، ووصف هذا القانون بغير الجيد وبأنه مصدر للفوضى، مشيراً إلى أن اندفاع الدراجين بشكل مرعب قبل خط الوصول المرحلة الأولى لطواف دبي سببه هذه اللوائح الجديدة، وقال إن هذا الأمر لم يكن مسموحاً به في القانون السابق.

وأرجع كافنديتش عدم لحاقه بمقدمة السباق ودخوله في المركز 17 في المرحلة الأولى إلى تخلفه عن الكوكبة في الكيلومترات الأخيرة، وعدم حصوله على فرصة للانطلاق السريع بسبب القانون الجديد الذي يسمح للدراجين بالتحرك في أي اتجاه، ما شكل فوضى في المقدمة وتخوّف من التعرض للسقوط بسبب الاندفاع القوي، وقال نهاية السباق: «لم أنجح في الانطلاق السريع رغم أني أخذت الأسبقية من البداية وقمنا بعمل جيد في المسافة الأخيرة لكنني اتخذت قراراً بعدم الاندفاع إلى المقدمة».

ويعتبر خط وصول المرحلة الأولى بجزيرة النخلة من أصعب النهايات في سباقات الدراجات عالمياً من الناحية الفنية والأكثر تعقيداً ويحتاج الفوز بها الكثير من الخبرة في التعامل مع ضيق المسار وسط التدافع الكبير من الدراجين.

ويصف موقع سايكلينغ نيوز المتخصص في رياضة الدراجات خط نهاية المرحلة الأولى لطواف دبي التي تعرف باسم «نخيل» عبارة عن محاولة هبوط طائرة بوينغ 747 على مدرج مطار صغير.

وأضاف: «شاهدت مساراً شاغراً أمامي على بعد 300 أو 400 متر، وعندما قررت الدخول فيه تفاجأت بأحد الدراجين يأتي من اليسار ما دفعني إلى ضغط المكابح».

وتابع: «نجوت من الإصابة، كان إلى جانبي مارك رينشاو وبيرنارد إيزيل، نحن جميعاً بخير ولكن النتيجة التي خرجنا بها في المرحلة الأولى لطواف دبي مخيبة للآمال».

وأضاف كافنديتش: «اختلطت الأمور في النهاية، حتى إني شعرت بالخوف وسط الاندفاع المرعب للدراجين، وقاتلت حتى أتفادى الاصطدام بمن جاء من جهة اليسار».