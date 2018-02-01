ورد هذا التساؤل لــ«البيان الاقتصادي» من أحد القراء: ما المدة الزمنية التي يجب فيها على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية؟

أفادت «الهيئة الاتحادية للضرائب» بأنه يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الصادرة والمتسلّمة مدة 5 سنوات على الأقل، كما يتعيّن على الأعمال الاحتفاظ بالسجلات التي تسمح للهيئة الاتحادية للضرائب بالاطلاع على تفاصيل أنشطتها ومعاملاتها التجارية.

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