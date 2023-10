الإمارات تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

وخلال جلسة لمجلس الأمن بطلب من دولة الإمارات بشأن الحرب في غزة، قالت نسيبة إن "70 في المئة من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس".

أضافت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا".

واعتبرت نسيبة أن "مطالب إخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى".

وتابعت قائلة: "جميع السكان في غزة مهددون بالخطر وكذلك الأمر بالنسبة للرهائن لدى حماس".

وأوضحت أن "سكان الضفة الغربية يعانون أيضا من المستوطنين الإسرائيليين الذين صعّدوا من هجماتهم، الأمر الذي أجبر الكثير من الفلسطينيين على النزوح".

We need a ceasefire in the Gaza war now.



During the UN Security Council meeting on the situation in the Middle East, including the Palestinian Question, #UAExUNSC called for humanitarian aid to reach Gaza, the restoration of cell and internet service, and the protection of… pic.twitter.com/Tlh1poSm2O