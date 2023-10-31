الإمارات تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

وخلال جلسة لمجلس الأمن بطلب من دولة الإمارات بشأن الحرب في غزة، قالت نسيبة إن "70 في المئة من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس".

أضافت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا".

واعتبرت نسيبة أن "مطالب إخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى".

وتابعت قائلة: "جميع السكان في غزة مهددون بالخطر وكذلك الأمر بالنسبة للرهائن لدى حماس".

وأوضحت أن "سكان الضفة الغربية يعانون أيضا من المستوطنين الإسرائيليين الذين صعّدوا من هجماتهم، الأمر الذي أجبر الكثير من الفلسطينيين على النزوح".

We need a ceasefire in the Gaza war now.



During the UN Security Council meeting on the situation in the Middle East, including the Palestinian Question, #UAExUNSC called for humanitarian aid to reach Gaza, the restoration of cell and internet service, and the protection of… pic.twitter.com/Tlh1poSm2O — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) October 30, 2023

اقرأ أيضاً:

قصف إسرائيلي لمنزل في غزة يودي بحياة 14 فلسطينياً

المتّهم بطعن طفل مسلم حتى الموت في الولايات المتحدة يدفع ببراءته

الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة من أسر "حماس" كشفت عن معلومات مهمة

روسيا تعلن القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في داغستان

عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

الأمم المتحدة تحذّر : الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة محكوم بالفشل

نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون بمثابة استسلام إسرائيل لحماس

الفرز بين قتلى القصف والوفيات الطبيعية.. بيانات مروّعة لأحد مستشفيات غزة

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة

اليونيسف: منشآت المياه في غزة معطلة بسبب النقص الحاد في الوقود

إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة

البيت الأبيض "واثق" من زيادة المساعدات الى غزة الى 100 شاحنة يوميا

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز