نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون بمثابة استسلام إسرائيل لحماس

المصدر: د ب ا

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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، بشدة وقف إطلاق النار مع حماس في خطاب ألقاه أمام الصحفيين.

وقال نتنياهو : "مثلما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد قصف بيرل هاربر أو بعد الهجوم الإرهابي في 11/9، فإن إسرائيل لن توافق على وقف الأعمال العدائية مع حماس بعد الهجمات المروعة في 7 أكتوبر".

وقال نتنياهو، :"إن الدعوات إلى وقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام لحماس، والاستسلام للإرهاب، والاستسلام للهمجية. هذا لن يحدث ... يقول الكتاب المقدس إنه يوجد وقت للسلام ووقت للحرب. هذا هو وقت الحرب، الحرب من أجل مستقبل مشترك".

ودعا نتنياهو جميع الدول المتحضرة إلى الوقوف مع إسرائيل في المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن وفي رسم خط فاصل بين قوى الحضارة والقوى الهمجية.

وأضاف :"إنه وقت للجميع ليقرروا أين موقفهم" .

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