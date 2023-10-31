اليونيسف: منشآت المياه في غزة معطلة بسبب  النقص الحاد في الوقود

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ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة يؤثر بالفعل على إمدادات المياه للسكان.

وقالت رئيسة المنظمة، كاثرين راسل، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "هناك محطة واحدة فقط لتحلية المياه تعمل بسعة 5% فقط، في حين أن جميع محطات معالجة مياه الصرف الست في غزة لا تعمل الآن بسبب نقص الوقود أو الطاقة".

وأضافت راسل أنها ناشدت مجلس الأمن أن يتبنى على الفور قرارا يذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويشمل ذلك وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وحتى الآن، فشلت جميع المحاولات التي بذلتها أقوى هيئة في الأمم المتحدة لتمرير قرار يركز على العمل الإنساني. وفشلت محاولة واعدة في مجلس الأمن لإصدار قرار بخصوص الحرب في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو).

وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في المنطقة الحدودية في 7 أكتوبر، أغلقت إسرائيل قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، لم تصل سوى كميات صغيرة من المساعدات المتفرقة إلى المنطقة الساحلية عبر معبر رفح الحدودي من مصر.

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