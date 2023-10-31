البيت الأبيض "واثق" من زيادة المساعدات الى غزة الى 100 شاحنة يوميا

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أعرب البيت الأبيض الإثنين عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) الى 100 يوميا... نحو واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرا الى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.

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