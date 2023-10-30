إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية

المصدر: رويترز

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أصدرت إسرائيل اليوم الاثنين "أعلى مستوى تحذير من السفر" إلى داغستان الروسية بعد أن اقتحم مئات المحتجين المناهضين لإسرائيل مطارا هناك أمس الأحد حين وصلت طائرة لتوها من إسرائيل.

وأصيب عشرون شخصا قبل أن تحتوي قوات الأمن الاحتجاج وتغلق المطار.

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