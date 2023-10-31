عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمواصلة الطيران الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ليلة الثلاثاء، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن الطيران الإسرائيلي أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غرب مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل الطيران الإسرائيلي.

كما شهدت مناطق في البريج وشرق خان يونس وشرق رفح غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا.

وواصل طيران الاستطلاع الإسرائيلي التحليق بشكل مكثف في سماء غزة، هذا إلى جانب إطلاق قنابل مضيئة على معظم أنحاء القطاع.

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