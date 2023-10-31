المتّهم بطعن طفل مسلم حتى الموت في الولايات المتحدة يدفع ببراءته

المصدر: أ ف ب

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دفع الإثنين رجل يبلغ 71 عاماً متّهم بقتل طفل فلسطيني-أمريكي طعنا حتى الموت، ببراءته من التّهم الموجّهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي وربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ويواجه جوزيف تشوبا تهماً بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة التي وقعت في 14 أكتوبر وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ ستّ سنوات وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاماً) بجروح خطيرة.

ودفع تشوبا ببراءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه لدى مثوله الإثنين أمام محكمة في إلينوي قرّرت تمديد توقيفه حتى الثامن من يناير، موعد الجلسة المقبلة.

ووفقاً لمكتب مأمور الأمن (شريف) في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه "بسبب كونهما مسلمين وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

وأضاف أنّ تشوبا وهو مالك المنزل الذي تقطنه شاهين، طعن الطفل 26 مرة.

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن الجريمة التي وصفها بأنها "عمل كراهية مروع" و"يتعارض مع قيم" الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن "أسرة الطفل الفلسطينية المسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة سعياً وراء ما نسعى إليه جميعاً ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".

وأضاف "كأمريكيين، يجب أن نتّحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية".

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