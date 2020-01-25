كورونا تفتك بالسياحة

المصدر: عواصم - وكالات

كثفت الصين إجراءات احتواء فيروس كورونا الذي راح ضحيته 25 شخصاً وأصيب به أكثر من 800، حيث أوقفت وسائل النقل العام في عشر مدن مما ألحق أضراراً بنحو 40 مليون نسمة، وأغلقت معابد وكذلك سور الصين العظيم، وذلك في ذروة الموسم السياحي المواكب لرأس السنة الصينية.

وتم تسجيل حالات للإصابة بالفيروس خارج الصين، وهي اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة، وكذلك في إقليمي هونغ كونغ وماكاو الصينيين، مع حالات اشتباه في بريطانيا وفنلندا.

وسحبت الولايات المتحدة موظفي قنصليتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية. وأصدرت السلطات الأمريكية أمراً بذلك بسبب الانتشار السريع للفيروس الجديد، والمشاكل اللوجستية الناجمة عن إغلاق شبكة الطرق العامة، و«اكتظاظ المستشفيات» بالمدينة بالمرضى، وفقاً لما ذكره ناطق باسم السفارة الأمريكية في بكين.

وأمرت الصين جميع وكالات السفر بتعليق الجولات المحلية والدولية في إطار جهود لاحتواء تفشي الفيروس.

وأمرت وزارة الثقافة والسياحة وكالات السفر وشركات السياحة بوقف برامج السفر. ويأتي هذا الإجراء في بداية عطلات العام القمري الجديد التي تشهد سفر ملايين الصينيين عبر البلاد وإلى الخارج.

يشار إلى أن السياح الصينيين، الذين يشكلون أكبر عدد من المسافرين إلى الخارج على مستوى العالم، أنفقوا 130 مليار دولار في الخارج عام 2018.

في ووهان التي تعدّ 11 مليون نسمة ووُضعت بحكم الأمر الواقع تحت الحجر الصحي، يقول سائق سيارة أجرة «هذا العام، عامنا الجديد مخيف جداً»، مضيفاً «لا نجرؤ على الخروج بسبب الفيروس».

ومن أصل 830 حالة، تُعتبر 177 حالة على أنها خطيرة بحسب اللجنة، فيما «شُفي» 34 شخصاً وغادروا المستشفى. ويخضع للفحوص أكثر من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم. وكان عدد قليل من الطائرات متوجهة إلى المدينة خلال النهار.

وتلقّت الحافلات والسفن في نهر يانغتسي، أطول نهر في الصين وتقع ووهان على ضفافه، الأمر بالتوقّف في الاتجاهين. وقيّدت خطوط الطيران الدولية من رحلاتها إلى المدن المتأثرة بالفيروس، وتحدثت تقارير عن إحجام عدد كبير من المسافرين الدوليين التوجّه إلى الصين وإلغاء رحلاتهم.

ووقف حارس وحيداً يؤمن الحماية أمام المستشفى حيث تتمّ معالجة الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي الفيروسي.

وقال لوكالة فرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه: «لا أشعر بالخوف. أحاول أن أقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة»، مضيفاً «في هذا الوضع المأساوي، علينا جميعاً أن نقوم بواجبنا بجدية، وإلا لن نتمكن من الخروج منه».

وتمّ عزل 13 مدينة في وسط الصين عن العالم الخارجي. وفي المجمل، تطال هذه الإجراءات أكثر من 40 مليون شخص في مقاطعة هوباي التي تضمّ قرابة 60 مليون نسمة.

ارتفاع الإصابات

وقالت منظمة الصحة العالمية إن من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين مضيفة أن من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وأضاف أن منظمة الصحة قد تدرس مع شبكة خبرائها استخدام علاجات ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، الناتجة عن إحدى سلالات فيروس كورونا، كعلاج محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس.

وقال رئيس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ديدييه حسين: «لقد أدركنا أن الإجراءات المتخذة في مدينة ووهان نجمت عن مبادرة هذه المدينة وليس عن تطوّر الوباء».

وتؤكد المنظمة أن لا دليل حتى الآن على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين مضيفةً «يبدو أنّ الأمر يقتصر حتى الآن على مجموعات أسرية وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية».

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الصين بدأت ببناء مستشفى مخصص لاستقبال ألف مصاب بالفيروس في غضون عشرة أيام.

وأظهرت مشاهد نشرها التلفزيون، العشرات من آلات البناء تحضّر الأرض التي سيُبنى عليها المستشفى في ووهان. ويُفترض أن تُختتم أعمال البناء في وقت قياسي وسيفتح المستشفى الذي سيشغل 25 ألف متر مربع، أبوابه في الثالث من فبراير، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

تأثير اقتصادي

وحذر مجلس السياحة والسفر العالمي من أن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك «تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد» على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الذعر.

وقالت رئيسة المجلس غلوريا غيفارا: «أثبتت لنا الحالات السابقة أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالباً ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه».

وأضافت أن «التواصل السريع والدقيق والشفاف مهم للغاية لاحتواء الذعر والتخفيف من الخسائر الاقتصادية السلبية».

وأكدت غيفارا، أن «احتواء الانتشار غير الضروري للذعر هو بأهمية وقف الفيروس نفسه».

وغيفارا هي وزيرة السياحة المكسيكية السابقة التي شاركت في جهود التخفيف من تأثيرات انتشار فيروس انفلونزا «اتش 1 ان 1» الذي قدرت أضراره الاقتصادية بنحو 55 مليار دولار (50 مليار يورو)، بحسب المجلس الذي مقره لندن.

إغلاق

أعلنت مدينة شنغهاي ديزني لاند التابعة لشركة والت ديزني أنها ستغلق أبوابها اعتباراً من اليوم للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت «سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف».

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