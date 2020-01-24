ذعر كورونا يجتاح آسيا

المصدر: عواصم - وكالات

تسابق الصين الزمن لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في مدن رئيسية أخرى في البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، إصابة 574 شخصاً، فضلاً عن ست حالات في بلدان أخرى من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة، فيما توفي 17 شخصاً في مقاطعة خوباي.

وأغلقت الصين، مدينتين تقعان في مركز انتشار الفيروس. واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة الفيروس، إذ أعلنت بكين إلغاء الاحتفالات الشعبية المرتقبة لمناسبة رأس السنة الصينية.

كما أغلق متحف القصر في بكين، أو ما يعرف باسم المدينة المحرمة، أمام السائحين في إطار جهود الصين لمكافحة تفشي الفيروس.

وقرّرت السلطات عدم مغادرة أي قطار ولا أي طائرة ووهان التي تضمّ 11 مليون نسمة.

وأعلن المقر العام المكلف مكافحة الوباء على المستوى البلدي، أنّ السكان لا يجب أن يغادروا ووهان من دون سبب محدّد، موضحاً أنّ هذا القرار اتُخذ بهدف منع انتشار الفيروس بكثافة.

وفيما أعلنت بلدية مدينة هوانغانغ التي تعدّ 7.5 ملايين نسمة والواقعة على بعد سبعين كيلومتراً شرق ووهان، أن حركة القطارات ستتوقف فيها حتى إشعار آخر، أغلقت مدينة إزهو «1.1 مليون نسمة» محطة قطارها.

كما قالت وزارة الصحة الفيتنامية، إنّ فحصاً أثبت إصابة مواطنين صينيين اثنين بفيتنام بفيروس كورونا الجديد لكن حالتهما مستقرّة. وأدخلت عدد من الدول الإفريقية، إجراءات فحص في المطارات، كما اتخذت إجراءات احترازية أخرى، لمنع انتشار الفيروس.

إجراءات قويّة

ومن جنيف، رحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، بما أسماها إجراءات قوية جداً اتخذتها الصين، معتبراً أنها ستحدّ من مخاطر انتشار الفيروس عالمياً.

وأعلنت المنظمة، إرجاء قرارها بإعلان حالة طوارئ صحية دولية ليوم واحد.

وقال غيبريسوس: «القرار بشأن إعلان أو عدم إعلان حالة طوارئ صحية عمومية على المستوى الدولي، هو قرار آخذه على محمل الجد، وأنا مستعد فقط لأدرسه مع الأخذ في الاعتبار كل الأدلة»، كاشفاً عن أنّ فريق منظمة الصحة العالمية موجود بالفعل في الصين ويعمل مع خبراء ومسؤولين محليين للتحقيق في تفشي الوباء والحصول على مزيد من المعلومات.

قلق عالمي

إلى ذلك، قالت الوزيرة البريطانية المعنية بقطاع الأعمال، أندريا ليدسوم، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمثّل مصدر قلق كبير للعالم.

وأضافت ليدسوم: «نحن الآن نفحص جميع رحلات الطيران من ووهان على نحو منتظم، من الواضح أن هذا مصدر قلق كبير للعالم وبخاصة لهذه المدينة الصينية التي فهمت أنها مغلقة الآن، وسنسترشد قطعاً بكل النصائح التي تأتي من هيئات الصحة العالمية وكذلك بالدلائل الآتية من الصين نفسها، اعتقد أن الجميع سيكون قلقاً من حيث المبدأ، لكن من المهم اتخاذ رد محسوب».

تطوير لقاحات

في الأثناء، أكّد تحالف عالمي تشكل لمكافحة الأمراض المعدية، أنّ ثلاثة فرق بحثية منفصلة ستبدأ العمل على تطوير تطعيمات محتملة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال التحالف، إن الخطة تتضمن وجود تطعيم واحد محتمل على الأقل جاهزا للتجارب السريرية بحلول يونيو المقبل.

كما كشف التحالف العالمي للقاحات والتحصين، أن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، سيحتاج على الأرجح عاماً على الأقل.

وقال التحالف، إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر الفيروس، مضيفاً: «لكن الخبر السار هو أن العلماء قد فكوا بالفعل الشفرة الجينية للفيروس ونشروها، وهو ما مكن العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس».

وفي واشنطن، اعتبر ناطق باسم وزارة الخارجية، أن الإجراءات الصينية مؤشرات مشجعة تُظهر أنّ الحكومة الصينية أدركت خطورة المشكلة».

وقال مسؤولون إن 16 شخصاً يخضعون للمراقبة الطبية تحسباً لإصابتهم بفيروس كورونا إثر تعاملهم عن قرب مع رجل من ولاية واشنطن جرى تشخيصه على أنه أول حالة إصابة في الولايات المتحدة.

وصرّح المسؤولون، بأنّ حالة المريض البالغ من العمر 30 عاماً في تحسن جيد وقد يخرج من مستشفى إيفريت بواشنطن قريباً. ‭‭ ‬‬

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