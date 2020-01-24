وفاة 26 شخصاً و إصابة 881 بفيروس كورونا الجديد في الصين

المصدر: وام

أعلنت الصين وفاة 26 شخصا و إصابة 881 آخرين بالإلتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا الجديد "2019- إن سي أو في".

و ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن حالات الوفاة المسجلة بينها أربع وعشرون في مقاطعة هوبي بوسط الصين و حالة واحدة في مقاطعة خبي شمال البلاد، وحالة في مقاطعة "هيلونجيانغ" شمال شرقي البلاد.

من جهتها قررت السلطات الصحية في العاصمة بكين رفع درجة الاستجابة لحالات الطواريء الخاصة بالصحة العامة إلى أعلى مستوى في مواجهة فيروس كورونا الجديد بعدما تم تسجيل 29 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بها.

و قررت سلطات السياحة المحلية في بلدية بكين إلغاء الأنشطة واسعة النطاق ذات التجمعات الكبيرة بما في ذلك معارض المعابد في محاولة لمنع ومكافحة الفيروس.