12 دولة يفتك بها فيروس كورونا الجديد حتى الآن

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر أولا في مدينة ووهان الصينية، بفرنسا أمس، أصبح عدد الدول التي ضربها هذا الوباء القاتل 12 دولة.

والدول التي حل بها هذا الوباء بعد الصين؛ دولة نشأته، هي: اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال، وأخيرا فرنسا.

وعلى الرغم من انتشاره تقريبا في جميع قارات العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أول أمس أنه "من المبكر جدا" اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف اول امس "لا يخطئن أحدكم الأمر، إنها حالة طوارئ في الصين، لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد تصبح كذلك".