فيروس كورونا الجديد يصل فرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أجنيس بوزين، وزير الصحة الفرنسي، اليوم الجمعة، إصابة حالتين بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة بلومبرجغ إن واحدة من الحالتين تم اكتشافها فى باريس والأخرى فى بوردو.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أجنيس بوزين في مؤتمر صحفي إن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا، وأضافت أن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية: "لا نستبعد تسجيل إصابات أخرى بفيروس كورونا"، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت وكالة الصحة الإقليمية الفرنسية فى منطقة بوردو أكدت لوسائل الإعلام المختلفة أنها أبلغت من قبل مستشفى جامعة بيليجرين بوجود مريض "يشتبه في إصابته بفيروس كورونا"، وعولج من قبل أطباء بوردو، ولكن لا يمكن قول أي شيء، وأي افصاحات ستكون من اختصاص وزارة الصحة فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن تطلق أى معلومات أو التواصل مع أى جهة إلا فقط بشأن "الحالات المؤكدة"، أي أولئك الذين أجروا اختبار فيروس كورونا الصيني وظهر ايجابى لديهم، ووفقاً لمصدر مطلع على الموضوع إن المريض يخضع لاختبارات يجب أن تعلن نتائجها بسرعة.

وأشارت أجنيس بوزين وزيرة الصحة الفرنسية إلى أنه كان هناك حتى الآن حالتان مشتبه بهما بالإصابة بـ"كورونا"، وتم وضعهم تحت الاختبار والملاحظة مؤخراً في فرنسا.

وكانت الوزيرة الفرنسية قد اعلنت يوم الثلاثاء الماضى إن خطر دخول الفيروس الذي تسبب في مقتل 26 شخصًا في الصين من أصل 830 مصابًا، إلى فرنسا "منخفضًا ولكن لا يمكن استبعاده".

ويشار إلى أن السلطات الروسية، كانت قد علقت رحلات الطيران القادمة إلى موسكو من مدينة ووهان الصينية، وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، وفق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الجمعة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية فى الصين، لكنها أحجمت عن إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز.

وكانت السلطات الروسية حذرت مواطنيها من السفر غير الضرورى للصين والحذر لتفادى الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذى أعلنت السلطات الصينية عن ظهوره فى البلاد، وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إننا ننصح السياح من روسيا بتوخى الحذر فى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذى تم رصده لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية