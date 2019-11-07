إعادة انتخاب سموه رئيساً للدولة لولاية رابعة

المصدر: أبوظبي - وام

في تجديد لمحبة شعب الإمارات وعزيمته على مواصلة مسيرة النهضة والإنجازات في تلاحم مع قيادته الرشيدة، جدّد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقاً لأحكام الدستور.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة، على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي.

وقد انتُخب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة في الثالث من نوفمبر 2004. ورافق سموه باني نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمرحلة التأسيس، قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد المؤسس، وقاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التي أسهمت في تمكين المواطن الإماراتي، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محلياً وعالمياً.

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