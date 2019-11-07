تجديد الـعهـد والولاء لقائد المسيرة

المصدر: أبوظبي - وام

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، لولاية رابعة مدتها 5 سنوات وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته، ويحقق طموحات شعبه الكريم.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد انتخب رئيساً للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر 2004.

ورافق سموه باني نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في مرحلة التأسيس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد المؤسس، وقاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التي ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محلياً وعالمياً.

* «الأعلى للاتحاد» يعرب عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لرئيس الدولة

* خليفة يواصل قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة

* سموه رافق باني نهضة الإمارات الشيخ زايد في مرحلة التأسيس

*خليفة قاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التي ساهمت في تمكين المواطن



